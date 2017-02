Para operadores inmobiliarios, el reajuste de alquileres será del 25%

Hoy 20:41 - Las inmobiliarias en el área metropolitana recomendaron que los alquileres se renueven con un ajuste del 25% para el 2017 y un 30% para el 2018, según el Centro de Corredores Inmobiliarios (CCI), que reconocen que un 70% del segmento opera en negro y sin proveer facturas. Así lo indicó Armando Pepe, presidente de la organización de operadores inmobiliarios en la Ciudad de Buenos Aires, que refirió que por la “prohibición de indexar” los contratos de alquiler, aseguró que “no se puede poner en un contrato” una cláusula gatillo para acomodar el valor de las locaciones al costo de vida. “Los nuevos contratos de alquiler de inmuebles que vencieron en enero pasado se renuevan con una aplicación del 25% (de alza) en la renovación para el primer año y de un 30% para el segundo: en el sector no fijamos los alquileres, pero informamos lo que vemos que ocurre en el mercado”, refirió Pepe en diálogo con radio Mitre. Consultado respecto a la diferencia que ofrece el porcentaje de ajuste respecto de las pautas de inflación oficial estimadas para el próximo bienio, el operador inmobiliario explicó: “le parece demasiado el aumento en función de que el gobierno ha dicho que vamos a tener una inflación del 16 por ciento, y para que eso ocurra deberíamos tener una inflación mensual del 1,2 por ciento, y en febrero algunas mediciones llegan al 2,13 por ciento, y así no se si a fin de año vamos a llegar al 14 por ciento” de costo de vida. “El año pasado íbamos a tener una inflación que no iba a llegar al 20 por ciento (según la previsión oficial), y llegamos al 44 por ciento. Así se habían ajustado los alquileres (en el 2015) un 30 por ciento, y se cree que están 10 puntos porcentuales por abajo” de inflación registrada, dijo. Pepe comentó que en caso de ser menor el porcentaje de inflación que se registre en el año, “se renegociará” los contratos, y negó que una cláusula gatillo, como en la que figuran en las paritarias que se fueron cerrando en el 2015, “no se puede poner en un contrato de alquiler, ya que está prohibida la indexación”. “Sería lo lógico y razonable, pero en la práctica no se puede hacer, ya que no lo permite la Ley” de Convertibilidad aún vigente, sostuvo. Al respecto, Gervasio Munoz, de Inquilinos Agrupados, comentó que “se están firmando alquileres con aumento de entre 32 y 35%: los alquileres siempre han aumentado por arriba de la inflación”. “Es un mercado en negro, donde es muy difícil calcular la rentabilidad que tiene, ya que nadie entrega factura y la evasión impositiva es multimillonaria en grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba o Rosario, o la Patagonia”, dijo. También Armando Pepe, referente del sector inmobiliario porteño comentó: “la cláusula que se pone en los contratos de alquiler actualmente indica que si el monto acordado queda desfasado en más o en menos, cualquiera de las dos partes puede pedir una reformulación del alquiler”. Consultado sobre la existencia de una operatoria irregular en la concertación alquileres, Armando Pepe reconoció el mercado enfrenta una “locura total”, ya que “un 70 por ciento de las propiedades” se alquila con una operatoria no registrada ante las autoridades impositivas, al no entregar factura ni figuras en los registros de la AF IP. Consignó también que desde el Centro de Operadores Inmobiliarios “no avalamos aumentos de alquileres cada seis meses” y refirió que, en las conversaciones que el sector mantiene con la AF IP, se plantea la necesidad de “normalizar el mercado, ya que tiene que pagar impuestos, como Ingresos Brutos”. “Los propietarios de inmuebles en alquiler siempre han andado descalzos y ahora como tienen que ponerse zapatitos, les duele”, dijo. l