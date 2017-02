Indican consejos para ahorrar en la compra de útiles y el costo por alumno para iniciar las clases

Hoy 20:44 - Un trabajo realizado para EL LIBERAL por la consultora Focus Market que dirige el Lic. Damian Di Pace, asesor de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), ante la proximidad del inicio de un nuevo ciclo lectivo, señaló una serie de consejos para ahorrar en la compra de utiles escolares a la par que indicó cuáles son los valores en los que oscilan un combo de útiles para preescolares, primarios y secundarios. Por una parte, Di Pace destacó una serie de tips para tener en cuenta al momento de la compra de los útiles escolares. En este sentido, indicó que “cuanto más tiempo pasa para realizar las compras mejor. Se suelen pagar precios más altos llegada la fecha de inicio de clases”. Asimismo, aconsejó “evaluar la compra de segundas marcas que pueden costar un 50% menos que primeras marcas. Es importante consultar al comerciante cual es conveniente para evitar pagar por menos por un producto deficiente”. Por otro lado, señaló que “ir a comprar con los chicos incita a la compra impulsiva. Es decir aquello que no se tenía previsto comprar y que no es necesario para la escuela pero si es accesorio y simbólico social para los niños”. Por ejemplo: “comprar más lapiceras de las necesarias por que contienen toda la saga completa de los personajes de moda. O la cartuchera de su equipo de fútbol puede hasta cuadriplicar su precio. Deben priorizarse o considerarse las necesidades reales y no las del consumo: comprar por comprar. Hay que otorgar un significado a estos objetos”. Destacó además que “si los chicos ayudan a forrar sus útiles sentirán una relación más cercana con ellos y estarán menos inclinados a maltratarlos durante el año”. Por otra parte, señaló que “realizar compras colectivas entre un grupo de padres no solo es eficiente desde el punto de vista económico sino también social ya que acuerdan que ese grupo tendrá los mismos útiles sin marcar diferencias entre ellos y generando incluso una identidad inclusiva”. Sin embargo, destacó que “ante la imposiblidad de comprar por mayor en grupo, se puede optar por esta opción individualmente, apuntando a que los útiles duren para varios ciclos. En este caso se recomienda comprar las cosas básicas que sin duda los chicos tendrán que usar (como lápices, lapiceras, cuadernos, gomas, etc.)”. Di Pace recomendó además “elegir Productos discontinuos o fuera de estación: a veces aparece un personaje nuevo en los dibujos animados y desplaza a los anteriores. La cartuchera de ese personaje es mucho más barata que la de última moda”. Por último, agregó que “ante el cambio con Precios Transparentes si vas a comprar a crédito los útiles escolares asegurarse de entender toda la información sobre precio al contado, las cuotas y los intereses; cantidad total a pagar por el producto, fecha de entrega e intereses moratorios en caso de incumplimiento”. Calidad de productos Asimismo, desde la consultora también señalaron algunos consejos sobre la calidad de los productos. En este sentido, apuntaron que “los cuadernos cosidos duran mucho más que los engrapados” y recomendaron que “para los niños de primaria conviene comprarles materiales resistentes, por ejemplo en las libretas para que no se les desprendan las hojas”. Agregaron que “para los chicos de secundaria es mejor comprarles cuadernos con resortes doble, ya que dura más y no se pueden desprender con facilidad las hojas” a la par que “para los chicos de primeria conviene comprarle mochilas reforzadas por la cantidad de útiles que requieren”.