Denuncian que hay operadores que venden coberturas ilegales del seguro automotor en Santiago

Hoy 20:51 - La Asociación de Asesores y Productores de Seguros local (Apas) y desde la Federación de Asociaciones de Productores y Asesores de Seguros (Fapasa) denunciaron la existencia en Santiago del Estero y también en provincias de la región, de empresas que venden coberturas, en especial del rubro automotor, sin estas inscriptas en los estamentos oficiales correspondientes como la Superintendencia de Seguros de la Nación y alertaron por los efectos que ello podría tener si una persona que contrató su “cobertura” tiene un siniestro. También señalaron que “esta operatoria es totalmente ilegal en el mercado” a la par que indicaron que tampoco pagan los impuestos provinciales y nacionales correspondientes. El problema no es excluyente de Santiago sino también se presenta en La Banda y en provincias vecinas como Catamarca, Tucumán, Jujuy y Salta. Desde la Asociación de Asesores y Productores de Seguros (Apas), su presidente María Teresa Teves y Daniel Rosemberg, integrante de la asociación y miembro del Consejo Directivo de la Federación de Asociaciones de Productores y Asesores de Seguros de la Argentina (Fapasa), señalaron que quienes están habilitados a emitir pólizas de seguro “son las aseguradoras que están inscriptas en la Superintendencia de Seguros de la Nación. Esta entidad, audita y controla a toda las aseguradoras y cuando hay una desviación las inhibe y hasta puede cerrarlas”. R osemberg, agregó que ”solo pueden vender seguros las compañías de seguros, los productores asesores de seguros y los bancos. Los productores asesores de seguros también están regidos por la SSN que les da la matrícula para poder operar”. Sin embargo, detalló que “surgen algunos jugadores en el mercado local y en el Norte del país, gente que se organiza y empieza a vender hipotéticas pólizas de seguro, donde ellos dicen que aseguran el auto pero en general están generando un autoseguro donde si se tiene un siniestro van a intentar cubrirlo pero si hay una muerte, ya no tienen una solvencia. Esta operatoria es totalmente ilegal en el mercado”. Desde Apas, señalaron que “aquí hay un ejercicio muy fuerte de esta operatoria de dos empresas que están en los cupones de los cadetes, en facebook, están con oficinas en Frías, en La Banda, en el interior y hay otros, sobre calle Pedro León Gallo que también tiene una operatoria similar y luego está una gente que tienen una operatoria en La Banda y su oficina está allí en la terminal”. Rosemberg indicó que “la gente de buena fe va y compra lo que cree es un seguro automotor solo porque es barato, cumple con la requisitoria y la gente de Tránsito no está instruida al respecto porque los dejan seguir circulando y la gestión que hemos hecho este año en La Banda es al menos para los remises, una normativa como para poder paliar ante estos operadores”. Puntualizó que el hecho que haya autos que circulan con seguros que no son tales, genera “una situación de inseguridad en estos vehículos que puedan estar falsamente asegurados y también para la sociedad en general. Porque no tienen el respaldo de una aseguradora. Ellos tienen armado el sistema como para paliar algún tipo de siniestro y como para que no se haga mucho problema, para no quedar expuestos, pero los siniestros grandes no sé cómo los manejarán”. Añadió que “la gente no tiene conciencia aseguradora y si se le exige que presente algo para poder circular van a estos lugares. A muchos, no les importa si es legal o no. El tema es que pase el control y siga su camino, pero el daño que puedan llegar a causar, ante la presencia de un seguro que no va a estar cubierto, conforma un círculo vicioso que hay que tratar de corregir”. Señaló que estos operadores “están cobrando y tampoco están tributando, tienen todo mal por el lado que se quiera mirar. Esta gente tiene un negocio montado que no es legal”, señaló. En la Capital santiagueña, desde Apas, comenzaron a dialogar con autoridades de Tránsito y de Seguridad Vial para que se pueda instruir a los agentes de tránsito para que puedan identificar cada vez que exigen a los automovilistas la presentación del seguro, cuáles son las empresas autorizadas y cuáles no, para evitar mayores problemas en caso de un siniestro. Cómo identificar las aseguradoras legales de las que no lo son Desde la Asociación de Asesores y Productores de Seguros (Apas), su presidente María Teresa Teves y Daniel Rosemberg, miembro del Consejo Directivo de la Federación de Asociaciones de Productores y Asesores de Seguros de la Argentina, señalaron la importancia de contar con una compañía de seguros que tenga con un buen respaldo. En este sentido, destacaron que esa importancia radica en que si “la compañía no existe, el asociado responderá con su patrimonio casa, autos, ingresos, etc.”. Detallaron que “las compañías de seguros son controladas y autorizadas por la superintendencia de Seguros de la Nacion (SSN). Cuando una Compañía no cumple con las reservas necesarias para pagar los siniestros y juicios la SSN, la intima-sanciona-prohíbe la emisión de nuevos seguros – bloquea los bienes inmuebles y capitales y determina el cierre por quiebra o la inhibe”. Agregaron que “las resoluciones de la SSN se van conociendo en el mercado asegurador , son públicas. Las revistas especializadas las difunden. En nuestra APAS Santiago del Estero, las tenemos en conocimiento”. Puntualizaron que “las leyes de seguros no prevén un fondo de garantía ni nada semejante, para atender los casos que dejan las Empresas cerradas. Esto quiere decir que quien ha provocado una muerte o una lesión, aunque haya cumplido la obligación de contratar un seguro, debe hacerse cargo de indemnizar, o sea tendremos dos damnificados: por un lado quien pierde su patrimonio y por otro lado la victima”. Asimismo, en cuanto a cómo averiguar si quien vende un seguro es un productor asesor de seguros o una compañía de seguros, señalaron que hay varios métodos sencillos. Por una parte, consultando “en la página web de la SSN, haciendo una consulta a la SSN, solicitando al productor asesor su credencial otorgada por la SSN o bien, consultando a nuestra asociación”. Desde Apas, también explicaron cuál es la documentación que debe recibir quien contrata un seguro. En este sentido, indicaron que en primer término, deben recibir “la póliza, con número, vigencia y datos del riesgo asegurado”. También, “cobertura contratada capitales asegurados (sin sublimites para pasajeros transportados) y recibos de pago, que deben ser oficiales de la compañía de seguros, además de los certificados de cobertura”. Añadieron que “solo deben ser emitidos por la compañía de seguros, los elementos provisorios como constancias de propuestas de seguros, tienen una validez de 15 ó 30 días”.