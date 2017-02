¡OLVI DATE!

Hoy 21:23 - Como a las tres de la mañana, cuando nos dimos cuenta de que ya no podíamos comprar más cerveza porque se nos había acabado la plata, decidimos que era hora de volver. Una vez que nos juntamos a la orilla del baile, salimos, trepamos en la caja de la camioneta y lo hicimos manejar a Alberto, porque era el único que no había tomado. También las trajimos a las chicas de la otra cuadra. En el camino la quise terminar de atracar a la hermana de la Fátima, pero no hubo caso, se fue con las amigas y me dejó pagando. Tratamos de entrar despacito a casa, pero Alberto tropezó con una mesita que tenía un florero arriba que hizo un ruidaje bárbaro al romperse contra el piso. -¿Quién anda?- preguntó medio dormida la vieja. -¡Ssshhh…! Nosotros- respondí- hemos vuelto del baile. -¿Y el Blanquito?- volvió a preguntar. Nos miramos sorprendidos, como quien recuerda algo a último momento. -Se ha enganchado una morocha del Huaico Hondo, dice que mañana vuelve, que no te preocupes. -¿Parecía buena chica? -¡Olvidate! -Ah bueno- dijo la vieja. Y se volvió a dormir.