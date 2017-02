Borello le dio una gran alegría a Santiago

Fotos ORGULLO. Fernando Borello se codeó con los mejores escopeteros del mundo y logró un meritorio quinto lugar.

Santiago del Estero amaneció ayer con una noticia que llenó de orgullo a todo el deporte de la provincia. El tirador Fernando Borello ocupó la quinta colocación en la final de la Copa del Mundo en Nueva Delhi, India, y fue motivo para que rápidamente la novedad se expandiera por los portales de los diarios y por las las redes sociales donde el propio deportista agradeció a todos los mensajes de felicitaciones y de apoyo.

También habló con EL LIBERAL y rescató esta histórica actuación en la India.

"La verdad que estoy muy contento. Ahora mucho más relajado y con muchas fuerzas para seguir en esto que tanto me apasiona", expresó Borello que no ocultó su alegría por vivir este gran monento con el tiro.

Luego acotó: "Fue un viaje muy duro. Tuvimos muchos inconvenientes, pero nunca bajamos los brazos y quedar quinto en una Copa del Mundo es gratificante".

Pero no todo fue color de rosa para el santiagueño que cuando arribó a la India el 18 de febrero, tuvo que enfrentarse con un problema administrativo en el aeropuerto de Nueva Delhi.

"Yo llegué a la India el día 18, antes que el resto del equipo de la Argentina para poder hacer el reconocimiento de las canchas, pero no me dejaron entrar al país. Así que tuve que volverme a Qatar y esperar que me habiliten", comentó Borello cuando comenzó a hablar del tema que podría haberlo dejado sin Mundial.

"La organización mandó mal los papeles y se lavó las manos. Así que me deportaron al origen donde provenía que era Qatar. No me mandaron ni la escopeta ni la valija. En fin, una historia más para contar. Por suerte lo pudimos solucionar", añadió el tirador.

La devolución

En este sentido, Borello afirmó que tanto la valija como la escopeta pudo recuperarlas cuando regresó a la India y ya con todas las documentaciones en condiciones, previo pago en el depósito donde quedaron sus pertenencias.

Cuando se refirió a la brillante tarea que cumplió en la India, el santiagueño se mostró muy feliz por el quinto puesto y dijo que era algo que se venía buscando desde hace tiempo.

"Veníamos trabajando y lo seguiremos haciendo para eso. Tenemos material para lograrlo", expresó.

Luego rescató la importancia de comenzar el 2017 con resultados como el de la India.

"Es muy importante arrancar así el nuevo periodo olímpico", finalizó.