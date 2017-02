Para Martín Insaurralde, Cristina Kirchner no será candidata

26/02/2017 -

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, dijo ‘no ver’ a la ex presidenta Cristina Kirchner candidata en las elecciones legislativas de octubre, al tiempo que expresó un ‘agradecimiento enorme’ por la ex mandataria y reclamó ‘reconstruir el peronismo’.

"Poner a Cristina en el rol de candidata le sirve a los medios y al Gobierno, porque quiere confrontar con ella, pero nosotros tenemos que recomponer el peronismo", sostuvo Insaurralde, referente del Grupo Esmeralda.

El jefe comunal de Lomas de Zamora expresó un ‘agradecimiento enorme’ por la ex jefa de Estado y apuntó: "Hace un año que no hablo con ella y ése no es un dato menor. Aquella vez en el Instituto Patria nos pidió que nos hiciéramos cargo del peronismo bonaerense para ganar en el año 2019", resaltó el intendente de Lomas de Zamora.