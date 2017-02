Mercado apareció en el clásico andaluz

Fotos CLAVE. Gabriel Mercado aprovechó un rebote dentro del área chica y convirtió el empate transitorio para Sevilla.

26/02/2017 -

Sevilla, equipo dirigido por el argentino Jorge Sampaoli, le ganó 2 a 1 a Betis como visitante, en el clásico andaluz, por la fecha 24 de la liga española de fútbol, y alcanzó así provisoriamente en la punta al Real Madrid.

Después de comenzar 0-1 abajo contra Betis (anotó el dinamarqués Riza Durmisi) en el primer tiempo, Sevilla igualó con un gol del ex River, Gabriel Mercado, a los 11 minutos del segundo, y luego se puso en ventaja a través de Vicente Iborra, a los 31.

En Sevilla, además de Mercado, jugaron como titulares el defensor argentino Nicolás Pareja y el delantero Franco Vázquez (reemplazado en el complemento por el español Iborra, autor del segundo gol). Joaquín Correa ingresó y Matías Kranevitter estuvo en el banco, pero no entró. Para Betis salió en la alineación inicial Germán Pezzella, otro ex defensor de River.

Para Sevilla, que viene del éxito 2 a 1 por Liga de Campeones de Europa, en la ida de octavos de final, ante Leicester de Inglaterra, se trató del tercer triunfo consecutivo en la liga.

Con 52 puntos, igualó a Real Madrid en la cima, aunque el equipo de Zinedine Zidane todavía adeuda un partido. El conjunto "merengue" enfrentará hoy como visitante a Villarreal. Barcelona está segundo con 51 unidades.

Más temprano, Deportivo Alavés, conjunto conducido por Mauricio Pellegrino, le ganó 2 a 1 a Valencia. Alavés, que alcanzó el 10º lugar de la tabla de posiciones con 33 puntos, se impuso con goles de Ibaí Romero y el serbio Alexandre Kataí. Para Valencia, donde jugó como titular el defensor Ezequiel Garay y entró Enzo Pérez, anotó el local Carlos Soler.

Por su parte, Leganés cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas, al vencer a Deportivo La Coruña por 4 a 0, con goles de Szymanowski, Mantovani, Unai López y Bueno. El golero Germán Lux poco pudo hacer para evitar la goleada.

En cambio, Eibar le ganó a Málaga por 3 a 0 y acaricia puestos de europeos. Adrián marcó un doblete, uno de penal, mientras que Sergi Enrich completó la goleada.

Para hoy

Hoy habrá seis partidos más de la 24ª jornada: Espanyol (Pablo Piatti) vs. Osasuna; Atlético Madrid (Ángel Correa y Nicolás Gaitán) vs. Barcelona (Lionel Messi y sin Javier Mascherano, lesionado); Athletic Bilbao vs. Granada; Gijón vs. Celta (Gustavo Cabral y Facundo Roncaglia); Villarreal (Mateo Musacchio) vs. Real Madrid.

Las posiciones de la liga española quedaron de la siguiente manera: Real Madrid (a) y Sevilla 52 puntos; Barcelona 51; Atlético Madrid 45; Real Sociedad 44; Villarreal 39; Eibar y Athletic Bilbao 35; Celta y Alavés 33; Espanyol 32; Las Palmas 28; Málaga y Valencia 26; Betis 24; La Coruña (a) 19; Leganés 18; Gijón y Granada 16; Osasuna 10.