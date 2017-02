Deportivo FEDERAL C VILLA UNIÓN RECIBE AL PUNTERO CENTRAL ARGENTINO DESDE LAS 17.15

Un duelo clave en "La Curva"

Un domingo plagado de acción en el Federal C. Además, jugarán hoy Talleres (Q) vs. Juv. Unida (Q) y Defensores (MQ) vs. Atl. Salamanca (MQ) y Sportivo Dora vs. Belgrano de Añatuya.

Por El Liberal

Fotos FRENTE A FRENTE. Central Argentino, puntero de la Zona 9, recibe a su escolta, Villa Unión, que quiere subirse a la cima. En la ida, festejó el Albo. 26/02/2017 - El Torneo Federal C sigue levantando temperatura y esta tarde habrá varios duelos destacados, en el que los equipos santiagueños serán protagonistas. El encuentro saliente de la fecha se dará en la ciudad de La Banda. Esta tarde, desde las 17.15, Villa Unión recibirá en su estadio de "La Curva" a Central Argentino, por la cuarta fecha de la Zona 9 Centro Ascenso del NOA. José Emilio Maguna será el juez principal en la cancha del Verde hoy. El Albo es puntero de la zona con 9 puntos, producto de tres victorias en igual cantidad de presentaciones, mientras que Villa Unión es su escolta, con seis puntos. Precisamente, los bandeños perdieron un sólo encuentro en esta temporada y fue a manos de Central Argentino. En Villa Unión, el que saldría del primer equipo es el volante Matías Noriega, quien padece una molestia en un pie. Su reemplazante sería Roberto Ibarra en la mitad de la cancha y sería la única variante con respecto a los que vienen de golear por 5 a 0 a Talleres de Quimilí. Entonces, un posible once del "Verde" sería con: Ramón Adamo; Jorge Serrano, Benjamín Peralta, Pardi y Tévez; Roberto Ibarra, Oscar D’Amato, Valdez y Acuña; Jorge Giménez y Lazarte. En Central Argentino, habrá tres cambios respecto del equipo que viene de golear el fin de semana pasado. Se destaca la vuelta de Javier Mitre, ya recuperado de una lesión, quien ocupará el lugar de "Ricky" Abdo y la aparición entre los titulares de Martín Romero por "Vicky" Argañaraz. Además, Martín Cuellar ingresará en lugar de Nahuel Ibáñez, que tiene una fuerte contractura. Estas tres serán las modificaciones que realizara el "Chavo" Valoy para ir hoy a "La Curva". El Albo formará con: Cervetti; Vergara, Valoy, Cuellar y Romero; Goitea, Mitre y López; Roldán; Garrido y Rojas. Además, se jugarán otros tres encuentros entre santiagueños. En Quimilí, se jugará el clásico entre Talleres y Juventud Unida, desde las 17, con arbitraje de Javier Ruiz, de Las Breñas. En Monte Quemado, también habrá clásico a la misma hora, ya que se medirán Defensores y Atlético Salamanca, con arbitraje de Williams Abdala. Por último, a las 18, jugarán Sportivo Dora (Añatuya) vs. Belgrano de Añatuya, con arbitraje de Jorge Romero.