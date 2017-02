Para Schmid, "el Gobierno está en las antípodas de lo sindical"

Fotos VISIÓN. El gobierno se propuso el crecimiento y no ocurre, señalaron Daer y Schmid.

26/02/2017 -

Juan Carlos Schmid, triunviro de la CGT, aseguró que el gobierno administra ‘otras sutilezas’ para ingresar en ‘la confrontación con el pensamiento sindical’, pero ‘su mirada sobre lo laboral, el tipo de sociedad, la industria y la educación está en las antípodas de la CGT’.

Así, Schmid argumentó que "la confrontación es un hecho, aunque hay que observar el todo. Aquella palabra no siempre es mala. Confrontar significa visiones y miradas".

"Ahora, si ello no fuese posible a pesar de los esfuerzos habrá medidas de fuerza, que es lo más natural en el contexto de un sistema democrático", puntualizó Schmid.

Cambios en la ART

En otro orden, los dirigentes gremiales realzaron que más allá del trámite legislativo en curso por los cambios en la Ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), el movimiento obrero siempre planteó "la necesidad de sancionar una norma preventiva como paraguas para los trabajadores y no meramente resarcitoria".

"La nueva ley debe sancionar la ausencia de prevención laboral. Lo único reivindicable de esta norma -como avance- es que los trabajadores tendrán en 60 días la posibilidad de conocer y precisar cómo están frente a un percance. Nadie se accidenta hoy y mañana inicia un juicio. Suelen transcurrir años. Además, se multiplicarán las comisiones médicas, otra de las grandes falencias anteriores", explicó Daer.

Sin embargo, aseguró que "cuando no hay discusión política ocurren cosas como el intento de modificación del cálculo de aumento de las jubilaciones y asignaciones. Se manotea de cualquier lado para achicar. Pero no hay más margen de ajuste. El gobierno se propuso el crecimiento y no ocurre", subrayó Daer.

En otro orden, Daer aseguró que buena parte de las intenciones de la gira oficial a España anida en "el intento de recoger la experiencia de crecimiento de la industria automotriz de ese país -por lo que viajaron gremialistas metalúrgicos (UOM) y mecánicos (Smata)- y también petroleros".