Recomendaciones para no sufrir daños en el organismo

Fotos IMPORTANTE. Es fundamental realizarse controles previos para evitar las consecuencias.

26/02/2017 -

Mientras el calor agobiante nos saca toda gana de movernos. ¿Qué hacer? Lo ideal sería no abandonar; para no perder rápidamente lo que tanto tiempo nos llevó ganar.

Pero siempre, la actividad física debe realizarse con responsabilidad y por eso el Dr. José Stenberg brinda una serie de recomendaciones que podrán servir para lograr los resultados esperados.

"En este sentido, las recomendaciones son: realizar control médico previo al inicio de las actividades; evitar los horarios de mayores temperaturas; usar ropa clara para disminuir absorción de calor solar, y con la menor área del cuerpo cubierta posible para favorecer evaporación; procurar ingerir aproximadamente 1,5 a 3 litros de bebidas deportivas por hora de actividad en un día de calor y humedad elevados, a intervalos regulares (no solo al final de la actividad); en caso de sufrir cualquier complicación (mareos, sed intensa, calambres musculares etc.) detener la actividad e hidratarse adecuadamente y no retomar durante ese día; y las personas mayores es conveniente que realicen actividades con compañía", dijo.

En verano hay que tomar más líquido, porque se lo pierde transpirando. No se debe esperar a tener sed; porque eso significa que ya se está deshidratado. Tomar antes, durante y después del entrenamiento. A modo orientativo; nunca se debería estar más de media hora sin tomar nada. Las bebidas isotónicas son una buena opción porque contienen las sales minerales que se pierden con el sudor.