Ricky Martin confesó que fue John Travolta su primer flechazo

26/02/2017 -

Está muy enamorado de su novio, pero hubo un tiempo en el que Ricky Martin (45) no sabía que iba a hacer delirar a hombres y mujeres de todo el mundo. Como cualquier persona el cantante soñaba con las celebridades que veía en la televisión y en el cine, y en una entrevista contó quién fue el primer hombre que lo "flechó". ¡Nada menos que John Travolta (63).

Invitado a Watch What Happens Live with Andy Cohen, una televidente llamó al ciclo para preguntarle a Ricky quién fue la primera celebridad que le hizo pensar "soy gay". "Fue Fiebre de sábado por la noche con John Travolta y esa escena en la que aparece con ropa interior", afirmó, sin dudas. "El personaje de Travolta despierta y está en ropa interior negra... ¡Todavía lo recuerdo! En ese entonces vi esa película... ¡como 8 veces y no sabía por qué!", aseguró, dejando entrever que fue cuando era muy chico.

Entre risas, Ricky Martin contó que nunca llegó a decirle a John Travolta que fue él quien lo hizo fantasear por primera vez: "Estoy seguro que nos hemos conocido pero no, jamás le dije: ‘Fuiste mi primer flechazo’", admitió, risueño.

Ricky Martín pasará este año por el registro civil para sellar su amor con el artista Jwan Yosef.