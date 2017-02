Pérez está a favor de que se respete el estatuto de la Fifa

Fotos POSICIÓN. El presidente de la Comisión Normalizadora de la AFA, Armando Pérez, defendió el artículo 87 del nuevo estatuto que refiere a la idoneidad de los candidatos a la titularidad de la entidad afista.

El presidente de la Comisión Normalizadora de AFA, Armando Pérez, aseguró que "no tiene sentido objetar lo que marcan Fifa y Conmebol"’ en el artículo 87 del nuevo Estatuto, tal como lo votaron los dirigentes en Asamblea para impedirle a esas federaciones que aprueben, por medio de un Control de idoneidad, las candidaturas presidenciales.

"Los dirigentes tendrían que leer las nuevas reglamentaciones y deben saber que el presidente no es tan libre, tiene controles y hay comisiones de todo tipo. Además, los dirigentes tenemos que entender que llegamos a esta situación por nosotros mismos. No tiene sentido objetar lo que marcan Fifa y Conmebol", expresó el cordobés por Radio Mitre.

Y continuó: "Deberíamos ir parte por parte en el Estatuto, no desconocer a Fifa y Conmebol, no estamos en condiciones de plantear esas cosas".

Pérez aclaró además que no se cambió "nada" del Estatuto aprobado por Fifa y Conmebol y que "sólo fue un pedido de la Asamblea" que las pruebas de integridad de los candidatos a presidente de la AFA la haga el Colegio de Abogados de Buenos Aires y no la máxima federación internacional de fútbol.

"Ahora Fifa debe hacer un análisis de lo que se ha enviado como Estatuto", agregó el directivo.

El cordobés afirmó que "el problema de fondo no es si vuelve o no el fútbol", sino que los dirigentes "no son previsibles y están yendo a una velocidad de sonido" con distintas cuestiones institucionales que la hace cometer errores.

"Necesitamos participar de la Libertadores y del Mundial, somos la asociación más importante de Fifa y me parece que en todo este apuro no nos damos cuenta de cada problema", señaló a modo de aviso ante una sanción que podría recibir la AFA al desconocer atribuciones del máximo organismo sobre el Estatuto.

Sobre las elecciones en la AFA, que se fijaron para el 29 de marzo, Pérez dijo que piensa que "habrá otro candidato" para medirse con Claudio ‘Chiqui’ Tapia por el sillón del edificio de calle Viamonte.