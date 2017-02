Larrondo se ilusiona con ponerse bien físicamente

Fotos PROTAGONISTA. Marcelo Larrondo anotó el quinto y último penal para decretar la victoria de River por penales ante Independiente Rivadavia.

26/02/2017 -

Marcelo Larrondo quiere dejar atrás la lesión. El delantero tuvo la chance de jugar poco menos de media hora en su Mendoza natal y se dio el gusto de patear el penal definitivo, aunque él sabe que lo primordial pasaba por lo físico.

"Suma en lo personal, te suma para seguir agarrando confianza. Todavía me tengo que poner físicamente bien. Antes estaba sufriendo, no lo disfrutaba y me costaba mucho. Ahora, de a poco, estoy volviendo a disfrutar, que es lo que más quiero", comentó el delantero millonario.

"Muy contento, mucho más contento por volver a jugar después de mucho tiempo, es mi segundo partido. Pude sumar minutos y eso me da mucha más confianza", agregó en declaraciones a ESPN apenas finalizó el amistoso.