CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Febrero 2017
A LAS 21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
Por El Liberal
Hoy 23:20 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 LOS SIMPSONS
14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR
15.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
15.15 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR
15.45 EL SECRETO DE FERIHA
16.45 EL REGRESO DE LUCAS
17.45 CORTA POR LOZANO
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
23.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS
00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLE
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
18.00 ROSA DE GUADALUPE
19.00 TELENUEVE
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
17.00 EL OCÉANO ÍNDICO
18.00 MIS NOCHES SIN TÍ
19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
20.00 DESORDENADOS
EL TRECE
17.00 CUESTIÓN DE PESO
18.30 LAS PUERTAS
20.00 TELENOCHE
21.30 ESPOSA JOVEN
22.00 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL 14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EL PODIO
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 BÁSQUET CAPITALINA
16.30 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CIRCUITO ARGENTINA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR EL 14: REGATAS VS. QUIMSA (FEM.)
20.00 EL ELEGIDO DEL VERANO
21.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
21.30 MUSICALES
22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. ESTUDIANTES CON. - VIVO
00.00 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. ESTUDIANTES (C) (R)
CANAL 4
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
19.00 CENTRAL CÓRDOBA
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.35 ASTÉRIX Y OBÉLIX AL SERVICIO DE SU MAJESTAD
09.52 EL GRINCH
11.55 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE Y ALEGRÍA- BOGOTÁ
12.08 EL PROFESOR CHIFLADO II
14.13 EL ILUSIONISTA
16.20 SOBRENATURAL
18.51 LOS JUEGOS DEL HAMBRE
21.40 OLIMPO BAJO FUEGO
TCM
10.35 LA MUERTE LE SIENTA BIEN
12.30 BABE, EL PUERQUITO VALIENTE
14.55 VACACIONES DE NAVIDAD
16.15 VACACIONES
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 2)
21.00 ENCRUCIJADA
23.35 LA PANTERA ROSA
TNT
06.29 MEJOR... IMPOSIBLE
09.01 LA SUPREMACÍA DE BOURNE
10.56 THOR. UN MUNDO OSCURO
13.02 LO MEJOR DE LOS PREMIOS OSCAR®
13.05 MI VILLANO FAVORITO 2
14.54 PREMIOS OSCAR®
16.14 PREMIOS OSCAR®
19.29 IRON MAN 3
21.57 LO MEJOR DE LOS PREMIOS OSCAR®
22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
22.55 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA
01.15 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
UNIVERSAL CHANNEL
07.00 GRIMM, SOBRE MI CADÁVER
08.00 CHICAGO FIRE, NO TODOS LO LOGRAN
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, DESAGRAVIO
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, DOBLE VIDA
11.00 HOUSE, LA ACEPTACIÓN
12.00 HOUSE, LA AUTOPSIA
12.50 CHICAGO P.D, DEL OTRO LADO DE LAS REJAS
13.45 DETECTIVES MEDICOS S14, AUTO-MOTIVE
14.15 SHREK 2
16.00 HOUSE, HUMPTY DUMPTY, TEMPORADA 2, EPISODIO 3
17.00 HOUSE, ES O NO ES
18.00 CHICAGO P.D., UN PUÑETAZO A LA MANDÍBULA
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, DELINCUENTE
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, ASESINADA
21.00 CHICAGO MED, ESPEJITO, ESPEJITO
22.00 PURE GENIUS, LO TENGO CUBIERTO
23.00 CHICAGO MED, ESPEJITO, ESPEJITO
STUDIO UNIVERSAL
09.00 CUÍDAME
11.00 LA IMPOSTORA
12.55 A MI MANERA
16.05 LA CARRERA DEL DESTINO
18.05 HIELO FRÁGIL
20.00 NÁUFRAGO
23.00 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA
02.00 FULLSCREEN
02.30 AMISTAD
A DÓNDE IR
BAYSAI
(AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)
+SÁBADO 4 DE MARZO, REABRE LA TEMPORADA CON LA PRIMERA FIESTA RETRO DEL 2017, DE LA MANO DEL DJ COLO.
MANDRAKE MULTIESPACIO
(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)
+VIERNES 10 DE MARZO, A LAS 22, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO “CON ESENCIA DE MUJER”. ACTUARÁN “LAS MULLIERIS”, JOVITA SUBIRÉ, VIRGINIA FERNÁNDEZ, MARI CRIS Y ÉRIKA ÁLVAREZ.
CINE RENZI
(AVDA. BESARES 151, LA BANDA)
+ESTA SEMANA, HASTA EL 1 DE MARZO, EN EL MATINÉ PARA TODA LA FAMILIA, SE CONTINUARÁ PROYECTANDO LA PELÍCULA “LA REINA DE KATWE”, A LAS 20.30, CON ENTRADA GENERAL DE $30.
FERIA ARTESANAL Y PRODUCTIVA UPIANITA
+SÁBADO 4 DE MARZO, DE 18 A 24, EILEEN ALLUB Y DANIELA ANRÍQUEZ PRESENTARÁN UN REPERTORIO NETAMENTE FOLCLÓRICO.
CINES
SUNSTAR
MONSTER TRUCKS (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
27/02 - 01/03-16:20 (Cast) 18:20 (Cast)
FRAGMENTADO 2D
SUSPENSO . (16 años)
HOY AL 01/03 19:15 (Cast) 22:35 (Subt)
LA GRAN MURALLA (3D):
SUSPENSO (+16 años)
27/02 - 01/03-16:35 (Cast)
LA LLAMADA 3 2D
TERROR. (13 años)
HOY AL 01/03 22:40 (Subt)
MONSTER TRUCKS (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 01/03 20:30 (Cast)
LEGO BATMAN LA PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 01/03-16:50 (Cast)
MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS (2D):
DRAMA. (+ 13 años)
HOY AL 01/03 20:00 (Cast) 22:30 (Cast) 22:40 (Cast)
LA CURA SINIESTRA (2D):
TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 01/03 22:20 (Subt)
JONH WICK (2D):
SUSPENSO (+16 AÑOS)
HOY AL 01/03 17:15 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACION, (ATP)
HOY AL 01/03 - 16:20 (Cast)
CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS (2D):
ROMANCE, DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 01/03- 22:20 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP
CASTELLANO 17:30 - (TODOS LOS DÍAS)
FRAGMENTADO 2D APTA 16 AÑOS ESTRENO. CASTELLANO 22:50 - (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:10
MONSTER TRUCKS 2D ATP ESTRENO
CATELLANO 18:30- 20:40 (TODOS LOS DÍAS)
LA LLAMADA 3 2D ATPA 13 CON RESERVA
CASTELLANO 20:20- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:15
CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS 2D 16 años c/reserva
CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:00
LA GRAN MURALLA 2D ATPA 16 AÑOS
CASTELLANO 18:10- (TODOS LOS DÍAS)
MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENOS 2D ATP ESTRENO
20:00 (TODOS LOS DÍAS)