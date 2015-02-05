CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Febrero 2017

A LAS 21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

Hoy 23:20 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 LOS SIMPSONS

14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

15.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

15.15 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

15.45 EL SECRETO DE FERIHA

16.45 EL REGRESO DE LUCAS

17.45 CORTA POR LOZANO

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

23.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS

00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLE

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

18.00 ROSA DE GUADALUPE

19.00 TELENUEVE

20.30 BENDITA

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

17.00 EL OCÉANO ÍNDICO

18.00 MIS NOCHES SIN TÍ

19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

20.00 DESORDENADOS

 EL TRECE

17.00 CUESTIÓN DE PESO

18.30 LAS PUERTAS

20.00 TELENOCHE

21.30 ESPOSA JOVEN

22.00 QUIERO VIVIR A TU LADO

 


CANAL 14 

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EL PODIO

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 BÁSQUET CAPITALINA

16.30 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR EL 14: REGATAS VS. QUIMSA (FEM.)

20.00 EL ELEGIDO DEL VERANO

21.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

21.30 MUSICALES

22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. ESTUDIANTES CON. - VIVO

00.00 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. ESTUDIANTES (C) (R)

CANAL 4

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

19.00 CENTRAL CÓRDOBA

21.00 NOTI EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

07.35 ASTÉRIX Y OBÉLIX AL SERVICIO DE SU MAJESTAD

09.52 EL GRINCH

11.55 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE Y ALEGRÍA- BOGOTÁ

12.08 EL PROFESOR CHIFLADO II

14.13 EL ILUSIONISTA

16.20 SOBRENATURAL

18.51 LOS JUEGOS DEL HAMBRE

21.40 OLIMPO BAJO FUEGO

TCM

10.35 LA MUERTE LE SIENTA BIEN

12.30 BABE, EL PUERQUITO VALIENTE

14.55 VACACIONES DE NAVIDAD

16.15 VACACIONES

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 2)

21.00 ENCRUCIJADA

23.35 LA PANTERA ROSA


TNT

06.29 MEJOR... IMPOSIBLE

09.01 LA SUPREMACÍA DE BOURNE

10.56 THOR. UN MUNDO OSCURO

13.02 LO MEJOR DE LOS PREMIOS OSCAR®

13.05 MI VILLANO FAVORITO 2

14.54 PREMIOS OSCAR®

16.14 PREMIOS OSCAR®

19.29 IRON MAN 3

21.57 LO MEJOR DE LOS PREMIOS OSCAR®

22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

22.55 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA

01.15 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE


UNIVERSAL CHANNEL

07.00 GRIMM, SOBRE MI CADÁVER

08.00 CHICAGO FIRE, NO TODOS LO LOGRAN

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, DESAGRAVIO

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, DOBLE VIDA

11.00 HOUSE, LA ACEPTACIÓN

12.00 HOUSE, LA AUTOPSIA

12.50 CHICAGO P.D, DEL OTRO LADO DE LAS REJAS

13.45 DETECTIVES MEDICOS S14, AUTO-MOTIVE

14.15 SHREK 2

16.00 HOUSE, HUMPTY DUMPTY, TEMPORADA 2, EPISODIO 3

17.00 HOUSE, ES O NO ES

18.00 CHICAGO P.D., UN PUÑETAZO A LA MANDÍBULA

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, DELINCUENTE

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, ASESINADA

21.00 CHICAGO MED, ESPEJITO, ESPEJITO

22.00 PURE GENIUS, LO TENGO CUBIERTO

23.00 CHICAGO MED, ESPEJITO, ESPEJITO


STUDIO UNIVERSAL

09.00 CUÍDAME

11.00 LA IMPOSTORA

12.55 A MI MANERA

16.05 LA CARRERA DEL DESTINO

18.05 HIELO FRÁGIL

20.00 NÁUFRAGO

23.00 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA

02.00 FULLSCREEN

02.30 AMISTAD


A DÓNDE IR

BAYSAI

(AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)

+SÁBADO 4 DE MARZO, REABRE LA TEMPORADA CON LA PRIMERA FIESTA RETRO DEL 2017, DE LA MANO DEL DJ COLO.

MANDRAKE MULTIESPACIO

(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)

+VIERNES 10 DE MARZO, A LAS 22, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO “CON ESENCIA DE MUJER”. ACTUARÁN “LAS MULLIERIS”, JOVITA SUBIRÉ, VIRGINIA FERNÁNDEZ, MARI CRIS Y ÉRIKA ÁLVAREZ.

CINE RENZI

(AVDA. BESARES 151, LA BANDA)

+ESTA SEMANA, HASTA EL 1 DE MARZO, EN EL MATINÉ PARA TODA LA FAMILIA, SE CONTINUARÁ PROYECTANDO LA PELÍCULA “LA REINA DE KATWE”, A LAS 20.30, CON ENTRADA GENERAL DE $30.

FERIA ARTESANAL Y PRODUCTIVA UPIANITA

+SÁBADO 4 DE MARZO, DE 18 A 24, EILEEN ALLUB Y DANIELA ANRÍQUEZ PRESENTARÁN UN REPERTORIO NETAMENTE FOLCLÓRICO.

CINES


SUNSTAR

MONSTER TRUCKS (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

27/02 - 01/03-16:20 (Cast) 18:20 (Cast)

FRAGMENTADO 2D

SUSPENSO . (16 años)

HOY AL 01/03 19:15 (Cast) 22:35 (Subt)

LA GRAN MURALLA (3D):

SUSPENSO (+16 años)

27/02 - 01/03-16:35 (Cast)

LA LLAMADA 3 2D

TERROR. (13 años)

HOY AL 01/03 22:40 (Subt)

MONSTER TRUCKS (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 01/03 20:30 (Cast)

LEGO BATMAN LA PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 01/03-16:50 (Cast)

MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS (2D):

DRAMA. (+ 13 años)

HOY AL 01/03 20:00 (Cast) 22:30 (Cast) 22:40 (Cast)

LA CURA SINIESTRA (2D):

TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 01/03 22:20 (Subt)

JONH WICK (2D):

SUSPENSO (+16 AÑOS)

HOY AL 01/03 17:15 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACION, (ATP)

HOY AL 01/03 - 16:20 (Cast)

CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS (2D):

ROMANCE, DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 01/03- 22:20 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP

CASTELLANO 17:30 - (TODOS LOS DÍAS)

FRAGMENTADO 2D APTA 16 AÑOS ESTRENO. CASTELLANO 22:50 - (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:10

MONSTER TRUCKS 2D ATP ESTRENO

CATELLANO 18:30- 20:40 (TODOS LOS DÍAS)

LA LLAMADA 3 2D ATPA 13 CON RESERVA

CASTELLANO 20:20- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:15

CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS 2D 16 años c/reserva

CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:00

LA GRAN MURALLA 2D ATPA 16 AÑOS

CASTELLANO 18:10- (TODOS LOS DÍAS)

MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENOS 2D ATP ESTRENO

20:00 (TODOS LOS DÍAS)

 
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