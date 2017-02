FÚNEBRES | 27 de Febrero de 2017

Hoy 23:24 - FALLECIMIENTOS





- Amelia del Valle Sández

- Víctor Mario Mondschein

- Adela del Rosario Mansilla de Cabañas

- José Alberto Pérez

- Segundo Dolores Herrera

- Gabriela Roxana del Valle Galván

- Awenire Mario Zanoni (Monte Quemado)

- Roberto Abel González (La Banda)

- Mirta Eusebia Rebullida (La Banda)

Sepelios Participaciones

CAROLA DE ABATE, ROSA (q.e.p.d) Falleció el 24/2/17|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y familia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAROLA DE ABATE, ROSA (q.e.p.d) Falleció el 24/2/17|. Josefina Stancampiano de Muratore, sus hijos Santos y Claudia; Andrés y Anabel y Omar Bonahora con sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la querida Rosita. Ruegan oraciones en su memoria.

CAROLA DE ABATE, ROSA (q.e.p.d) Falleció el 24/2/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Dr. Luis Alejandro Fumarola, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

CAROLA DE ABATE, ROSA (q.e.p.d) Falleció el 24/2/17|. Gustavo Nazario, su esposa María Luisa Nallar, sus hijos y nieto y Silvia Eugenia Nallar participan con dolor y acompañan a sus hijos en estos tristes momentos.

CAROLA DE ABATE, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/17|. Gustavo Sarquiz, Luciana Pilán y sus hijas Agustina y Delfina participan el fallecimiento de la madre de sus amigos Ángel y Mónica y ruegan una oración en su memoria.

CAROLA DE ABATE, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/17|. Mario Farrú y familia participan el fallecimiento de la madre de sus amigos Ángel y Mónica y ruegan una oración en su memoria.

CAROLA DE ABATE, ROSA (q.e.p.d) Falleció el 24/2/17|. Dra. Paola Andrea Palau participa su fallecimiento, acompaña con cariño a su hija Mónica. Ruega oraciones en su memoria.

CAROLA DE ABATE, ROSA (q.e.p.d) Falleció el 24/2/17|. Lic. Ana Luna de Marcos e hijo participa el fallecimiento de su vecina Carola y acompañan a sus hijos Mónica y Ángel ante irreparable pérdida. Rogamos oraciones en su memoria.

CAROLA DE ABATE, ROSA (q.e.p.d) Falleció el 24/2/17|.Gloria Cárdenas y Luis López participan con sumo pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en esta circunstancia.

CAROLA DE ABATE, ROSA (q.e.p.d) Falleció el 24/2/17|. Remo Eduardo Terzano participa su fallecimiento acompañando en el dolor a sus hijos.

CAROLA DE ABATE, ROSA (q.e.p.d) Falleció el 24/2/17|. Oscar Rusz, su esposa Dra. Haydée Salgado participan con profundo olor el fallecimiento y acompañan a sus hijos Ángel y Mónica ante irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

CAROLA DE ABATE, ROSA (q.e.p.d) Falleció el 24/2/17|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CAROLA DE ABATE, ROSA (q.e.p.d) Falleció el 24/2/17|. "Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios". Sus amigas y vecinas Chichina y Amelia Chamut participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

CAROLA DE ABATE, ROSA (q.e.p.d) Falleció el 24/2/17|. Juan Caldera, Elsa Danela; sus hijos Juan Pablo, Marcela, Álvaro, Francisco y respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Mónica, Mario Ramón, Josefina y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

CAROLA DE ABATE, ROSA (q.e.p.d) Falleció el 24/2/17|. Luis Ricardo Macías y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la Dra. Mónica Patricia Abate. Ruegan oraciones en su memoria.

CAROLA DE ABATE, ROSA (q.e.p.d) Falleció el 24/2/17|. Los compañeros de trabajo de Juzgado Civil y Comercial de 5ta. Nom. participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la secretaria, Dra. Mónica Patricia Abate. Ruegan oraciones en su memoria.

CAROLA DE ABATE, ROSA (q.e.p.d) Falleció el 24/2/17|. Ana Abatedaga de Muratore, sus hijos Mario, Inés, Graciela, Susy y Nara participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos con oraciones en su memoria.

CAROLA DE ABATE, ROSA (q.e.p.d) Falleció el 24/2/17|. Dres. Miguel Antonio e Ignacio Antonio Juárez Quiroga participan su fallecimiento y acompañan a su hija Mónica y demás familiares en estos momentos de pesar.

CAROLA DE ABATE, ROSA (q.e.p.d) Falleció el 24/2/17|. Néstor Fernando Zurita, Azucena Brunello y Helena Zurita participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su hija Mónica.

GALVÁN, GABRIELA ROXANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/17|. Su hija Lourdes, su nieta Camila, su mamá Rosa, su hermano Gustavo y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

GALVÁN, GABRIELA ROXANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/17|. Sus compañeros militantes del Circuito 3, Partido Justicialista participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida compañera Gabi. Ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN, GABRIELA ROXANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/17|. Fede Hererra y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañera y amiga Gabi. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, SEGUNDO DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Sus hijos Miguel Ángel, Patricia, Rosanna, hijo político Manuel, sus nietas Dana y Anita. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio de Los Flores. Cob IOSEP. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

HERRERA, SEGUNDO DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Personal directivo, docente, administrativo y de maestranza, padres y alumnos de la Escuela Nº 718 María Auxiliadora, participan el fallecimiento de la docente del turno tarde, Patricia Herrera.

JIMÉNEZ, FRANCISCO SOLANO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Dr. Miguel Antonio Juárez Quiroga y flia. participan con dolor el fallecimiento del vecino ejemplar de muchos años y acompaña a sus familiares en estos momentos de pesar.

MANSILLA DE CABAÑAS, ADELA DEL ROSARIO (Marilú) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Su esposo Ambrosio Valentín Cabañas, sus hijos Mario, Walter, Oscar, Daniela y demás fliares. part. su fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en el cement. La Piedad. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MANSILLA DE CABAÑAS, ADELA DEL ROSARIO (Marilú) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. "Señor recibe en tus brazos a esta mujer esforzada y valiente. Dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". Te extrañamos y amamos por siempre. Su hijo Mario, su hija política Mirta, sus nietos Valentina y Emilio Cabaña participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

MANSILLA DE CABAÑAS, ADELA DEL ROSARIO (Marilú) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. "Triste tu partida, nos dejó la nobleza de tu alma y la bondad de tu corazón. Hágase señor tu voluntad y descansa en paz". La Cámara de Peinadores de Sgo. del Estero acompaña a su esposo, hijos, nietos y familiares en esta dolorosa partida de nuestra socia, colega y amiga. La comisión Directiva, socios y amigos. Ruegan una oración en su querida memoria.

MANSILLA DE CABAÑAS, ADELA DEL ROSARIO (Marilú) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Amiga, colega y compañera de la vida y esta hermosa profesión, partiste al Reino Celestial. Tu ausencia será irremplazable, pero el recuerdo de los momentos vividos te tendrán a nuestro lado. Sus amigas Pichi Santillán, Tere de Rodríguez, Elda de Chilio, Chichina de Nazar, Graciela Piñeiro, Irma López, Cecilia de López, Lucas Sandoval, Amalia de Puntano y respectivas flias. Ruegan una oración en su memoria.

MANSILLA DE CABAÑAS, ADELA DEL ROSARIO (Marilú) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. "Que brille la luz que no tiene fin". Sus colegas de la Cámara de Peinadores, Profesoras Mónica Díaz, Siria de Sandoval, Alejandra Gerez, Lía Rodríguez, Adriana Sandoval y Comisión Directiva participan con profundo dolor su partida. Ruegan una oración en su memoria.

MANSILLA DE CABAÑAS, ADELA DEL ROSARIO (Marilú) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. "Que brille la luz que no tiene fin". Graciela Sauad y familia, Norma Sauad y familia, Eduardo Sauad, Sarita Sauad y DFamilia y Adriana Sauad participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MANSILLA DE CABAÑAS, ADELA DEL ROSARIO (Marilú) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Aída Gramajo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga de toda la vida. Elevan oraciones en su memoria.

MANSILLA DE CABAÑAS, ADELA DEL ROSARIO (Marilú) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Los amigos y compañeros de su hijo Walter de la Sec. Tec. de Epidemiología : Luz, Toto, Mecha, Rosita, Bara y Ricardo participan con profundo dolor el fallecimiento de su Sra. madre. Elevan oraciones en su memoria.

MANSILLA DE CABAÑAS, ADELA DEL ROSARIO (Marilú) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Los compañeros de la Sec. Técnica de Epidemiología de su hijo Walter participan con profundo dolor el fallecimiento de su Sra. madre y ruega oraciones por la paz de su alma.

MANSILLA DE CABAÑAS, ADELA DEL ROSARIO (MARILÚ) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. La comunidad educativa de la Escuela de Formación Profesional y Capacitación Laboral Nº 26 participa el fallecimiento de Marilú, incondicional colaboradora de la institución. Eleva oraciones en su memoria.

MANSILLA DE CABAÑAS, ADELA DEL ROSARIO (Marilú) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Juan Gorostiaga y Sra. y Raúl Ferreyra acompañan a la familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones por la paz de su alma.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Su esposa Rosita, hijos Juan, Esteban, Javier, Matías, h. pol. Carmith, Cinthia, nietos Einath, Ioay, Airk, Fael, Aaron y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. Israelita a las 11, casa de duelo P. L. Gallo 330 sv. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Sus hermanos políticos María Cristina y Jorge Dargoltz y sus hijos Laura, Virginia, Alicia, Claudia, Alejandro y Pablo, sus hijos políticos Clara, Julia, Edu, José, Eduardo y sus nietas Paula, Candela y Sofía participan su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos, hijos políticos y nietos en este doloroso momento.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Sus colegas y amigos Reina Raquel Nazha de Monti y Fernando Ricardo Monti participan con pesar su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Israelita.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Julia Sosa, sus hijos María Julia y Ricardo Montenegro, María Elvira y Luis Bau, María Angela y Roberto Arnedo, Eugenia Ulloa y Facundo Milki participan con dolor el fallecimiento del querido Víctor y acompañan a Rosita, hijos y familia, rogando que pronto encuentren paz y consuelo por tan irreparable pérdida.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Jorge "Buby" Milki, acompaña a toda la familia en este triste y doloroso momento.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Rosa L. de Piotti y familia participan con dolor su fallecimiento.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Hoy te despedimos con mucho dolor, acompañamos a tu flia., Rosita e hijos, Farmat. Mónica Acosta e hijos, Olga Acosta y Solano Rodríguez.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. El Instituto IPAL, profesionales, administrativos y maestranza participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la Lic. Rosa Dargoltz compañera y fundadora de nuestro instituto. Que descanse en paz.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Prof. Luciana Medina de Pividori y familia acompaña a Rosita en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Kga. Mónica Pereyra y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de Rosita Dargoltz. Que descanse en paz.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Silvia Sosa, Carlos Juan, Federico y Maria Elisa Dargoltz, Vanesa, M. José y Gabriel, sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Serafino Pittari participa el fallecimiento de su gran amigo Víctor deseando consuelo a su familia.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Guillermo Dargoltz, su esposa Hilda Ledesma Pereira, sus hijas Fernanda, Florencia, Constanza y Estefanía y sus respectivas familias participan con gran dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Ángel Centeno, su esposa Enriqueta Mónica Dargoltz, sus hijos Mónica, Candelaria y Diego y Roberto Andrés Dargoltz participan con gran dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Participamos con dolor de la despedida de un hombre sincero y con buenos valores, queda en nosotros siempre tu alegría. Su cuñada Sonia Moglia, sus sobrinos Raúl Santiago Dargoltz, Cori, Viecky y familia Moglia.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Clide y Horacio Duquelsky despiden al amigo con dolor.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Alberto Tiberti, Liliana Olmedo, sus hijos Mariana y Martín y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Víctor y acompañan a su querida amiga Rosita, hijos y nietos en este momento de dolor.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Teresa Salvatore participa con pesar el fallecimiento del querido y admirado Víctor. Abraza a su amiga Rosita y ruega resignación para ella y sus hijos.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Colegio de Fonoaudiólogos despide al esposo de nuestra querida y destacada Rosita, acompañándola en tan doloroso momento.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Consejo directivo, colegas y empleados del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del Farmacéutico, Víctor Mario Mondschein, quien fuera Presidente de la institución. Acompaña a su familia en estos momentos. Se ruegan oraciones en su memoria.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Atilio Davidsson, Elena Yoles participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a Rosita con sus oraciones.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Myrtha Agüero Paz participan con dolor el fallecimiento de su colega y amigo. Acompañan a Rosita, hijos y demás familiares en tan triste momento.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Manuel Abib Argañarás, su esposa Marta Agüero Abal y su hija María Josefina Argañaras Agüero participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo y colega Víctor y ruegan resignación para su esposa Rosita y familia.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. El Partido Socialista participa con enorme dolor el fallecimiento de su compañero Víctor. Su ejemplar honestidad fue un faro que iluminó el camino de todos los que militamos junto a el.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Aldo Bravo, despide al compañero Víctor en el tiempo de su partida, con el mismo cariño guardado de tantos momentos de militancia compartida. Su lucha seguirá adelante y su bandera de honestidad flameará para siempre.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Sara de Oliveri, sus hijos Juan Carlos y Miguel participan el fallecimiento del compañero y amigo Víctor. Innumerables momentos compartidos en la militancia quedaron grabados en nuestra memoria.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Dr. Leandro Fernández Salom y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañero y amigo Víctor.

PEREZ, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/17|. Su hija Lina, sus nietos Gabriel, Leo, bisnieto y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

PÉREZ, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su nieta Romina, Esteban y su bisnieto Santino participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PÉREZ, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Julia Hid, su hija Lina, sus nietos Romina y Esteban. Ailén, Leo y Matías y su bisnieto Santino participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

REBULLIDA, MIRTA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Su esposo Enzo Palavecino, hijos Ricardo, Enzo, Alejandra, María Eugenia, h. pol. nietos y demás famil. part. su fallec. y que sus restos serán inhumados a las 15 hs en el cementerio Jardín del Sol. C.D. Belgrano 532 s.v. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

REBULLIDA, MIRTA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Pibe Hoyos, Sara Llamur y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. esposa de su querido amigo Enzo gran compañero de tantos años y elevan oraciones en su memoria para que el Señor la reciba y le brinde el descanso eterno y consuelo y resignación para toda su familia.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Su hermano Ramón, su esposa Myriam, sobrinos María José, Federico José y Matías, sobrina nieta Maia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el Monasterio de las Benedictinas.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. "Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el Reino de los cielos". Su hermano Luis Sández, su esposa Charito Leguizamón de Sández, sus hijas Gaby y Ceci, su hijo político Jeremías Rojas y su nieta Josefina participan con profundo dolor su fallecimiento.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. "Gracias por tanto amor". Su hermana Negrita Sández y su hija Alejandra Gómez y Sofía Arias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los cielos". Su hermana Beatriz Sández y su esposo Darío Washington y su hijo Felipe participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Su hermana Tere Sández de Bianchi, sus hijos Gustavo Daniel Bianchi, Ana Maria Bianchi y Mario Eduardo Bianchi, sus hijas políticas Silvina Santillán de Bianchi, Mariana Muñoz de Bianchi y nietos Agustin Bianchi, Martin Bianchi, Delfina Asad Bianchi, Felicitas Asad Bianchi, Valentina Bianchi, Victoria Bianchi y Mario Bianchi participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. "Tía querida sos un ángel que nos protegerá siempre". Sus sobrinos Dr. Washington, su Sra. Gutiérrez Adriana y sobrinos Aby y Federico participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Tía querida sos un ángel que nos protegerá siempre. Sus sobrinos Adriana Washington, su esposo Dionisi Guillermo, sus sobrinos Nacho y Joaquín participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Su prima hermana del corazón Silvia Paz de Cárdenas participa su fallecimiento. Te llevaré en mi corazón toda la vida hermana querida. Descansa en paz.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Patricia Lapalma de Estrada y Juan Carlos Estrada, sus hijos, hijas políticas y nietos participan con inmenso dolor el fallecimiento de su querida amiga y acompañan a su esposo Luqui, a sus hijos Susi y Luis María, a su nieta Camila a sus hermanos y demás fliares., en este momento de dolor.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. "Que el Señor te reciba en sus brazos y te de la vida eterna".Tu amiga Nora Patrizi, sus hijas Ana Carolina Vozza, María Laura Vozza de Riberi y respectivas flias., acompañan a su esposo amado Luky, a su hija Susy, a su yerno Luis María a su nietita Camila, hermanos y demás fliares., en este doloroso momento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Sabemos que partiste feliz al encuentro del Señor. Tus amigas Noemí y Zulma Reimondi participan con pesar su fallecimiento, siempre estarás en nuestros corazones y que sus restos fueron sepultados en el monasterio de las Hermanas Benedictinas.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Mirta Vila y Pedro Farhat, sus sobrinos Alejandro, Verónica y Romina Farhat participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. La RCC Diócesis Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su hermana y directora de la escuelita de Formación y Evangelización.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Que Dios te reciba en su gloria para que descanses en paz y gracias por tu amistad y todo lo que nos diste. Tus amigas Luchy Olivera y flia, tus ex-compañeras de Colegio Mirian Olivera y Aida Iñiguez. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Con el corazón entristecido, los ojos llorosos y buscando consuelo en Dios Padre, las ex integrantes del grupo Jeremías de la parroquia de Mailín, despiden a la ex asesora, servidora, guía y hermana en Cristo Amelita de Farath. Vivirás eternamente en nuestros recuerdos querida hna. en Jesús, oraremos por tí eternamente.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Amelia, descansa en paz. Dios te reciba. Sra. Rosa Carrizo y su hija Stella Yturres participan con dolor su fallecimiento.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Diana Juárez de Giménez, Vanina, Gerónimo, Nazarena, participan con profundo dolor el fallecimiento de su queridísima amiga, acompañan a sus familiares en tan difícil momento, elevan oraciones en su memoria, que brille para ella la luz que no tiene fin.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. El Jardín Municipal Nº 10 Las Ardillitas del Barrio Borges, su personal directivo. docente y de servicio, participan el fallecimiento de su ex docente y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. "Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el Reino de los cielos". Juan Pablo Risso Patrón y flia. acompañan a su flia. y ruegan oraciones por su eterno descanso.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Teresa Salvatore participa el fallecimiento de la hermana de Tere y Negrita y las abraza en tan doloroso momento. Elevamos oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Abel Pérez, su esposa Eliana e hijos acompañamos a nuestro amigo Luki e hijos en estos momentos de dolor por tan irreparable pérdida de nuestra querida amiga Amelia. Rogamos oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Doña Amelia: Siempre la recordaremos con mucho cariño, respeto y admiración, le damos las gracias por su amistad, por su ejemplo de vida, por su humildad y por todos los momentos compartidos. Cualidades que son de atesorar. Sus amigos Poroto Soria, su esposa, hijos, hijos políticos y nietos acompañan a su amigo Luki e hijos en estos momentos de dolor.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Rosa I. Garcia y su hija Vero Llalj participan el fallecimiento de la hermana de su querida amiga Tere y ruegan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Betty y Carlos Mattar e hijos participan con profundo dolor su partida, elevamos oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. "Señor ya está contigo bendícela". Juan Pablo y Ana María Bratti participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. "La luz Celestial que tenias se transformo siempre en dulces palabras para todos nosotros". ¡Gracias! Silvia M. Paradelo y sus hijos Soledad, Cristóbal y Mónica acompañan a su familia con oraciones.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. "Silencio no llores. Amelia se ha dormido en los brazos del Señor". El Centro de Jubilados Bº América del Sur participa con dolor el fallecimiento de la presidenta del centro de jubilados. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su vecina Norma Ayunta, su hija Andrea Coronel y sus ex alumnos del Jardín Shunko Andrés, Veronica, Valentín Ibarra participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Personal directivo, docente, de maestranza, padres y alumnos participan el fallecimiento de la ex directora del Jardín Shunko y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Su amiga y compañera del Shunko Elizabeth Saad y sus hijos Nati, Hernán y Florencio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil trance a su esposa, hijos y nieto y demás familiares.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus amigas y compañeras de toda la vida del Jardín Shunko: Liza, Muñeca, Gabi, Graciela, Margarita, Norita y Patricia participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos, nieto y demás familiares en este momento de dolor.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Hoy se marchitó una rosa en nuestro jardín que volverá a florecer con un nuevo resplandor en el jardín del Señor. Ya cumpliste tu misión, adornaste el Jardín de los niños "El Principito" junto a tus compañeras que hoy sienten tu partida transitoria. Sra. Mary, Maria Inés, Piru, Noemí, Hortensia, Diana, Lita, Angela, Ñaty y Graciela participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Alabado sea el Señor palabras que pronunciaba Amelia en cada instante de su vida. Es por eso que el Todopoderosa la quería más cerca de "Él"y junto a sus " Hermanas Benedictinas "con la cuales hubo un respeto y acercamiento diríamos de todos los días. Como persona, como vecina, como amiga, como docente, como madre, como abuela fuiste "algo especial" que contadas personas las tienen. Por todo ello tu ganaste ese lugarcito que Dios te preparo para que tus restos descansen en paz. Hasta siempre querida Amelia. Flia. del Ing. Rubén Sixto Palavecino, Chochy, Marcelo, Clyder, Rafael y Wamitaq.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Querida Amelia, estoy triste por tu partida y por tu familia que quedamos sin tu presencia física, pero sé que tu espíritu que ya está junto a Dios nos acompañara hasta el fin. Te quiero Reyna Moyano y flia. ¡Hasta siempre!

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. "Morir no es marcharse, has quedado viva en el corazón y en la mente de quienes te quieren". Perla y Cacho Palazzi acompañan en este momento de gran dolor.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Sus amigos Mirta Suárez de Basualdo, Cristina Basualdo y Luis Falcione, Mirtita Basualdo y Gustavo Labonia, José y Eugenia Basualdo acompañan a su flia. con profundo dolor.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Madrina querida voy a extrañarte, siempre te recordare como una reina, sabemos que ahora estás en un lugar feliz. Ani Bianchi, Miguel Asad, Delfi y Feli.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Alfredo Weber, Nora Carabajal y Eric Weber participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Anita, Cachín, Javier, Fernanda, Anahí y Jorge acompañan en este doloroso momento a su hermana Teresita Sandez de Bianchi y demás familiares. Que el Señor les conceda consuelo y resignación.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Ángeles Álvarez Paz y familia participan su partida al Paraíso y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Margarita Rizzi, Eduardo Gómez y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.





Invitación a Misa

ARANDA DE LEDESMA, ALBA ELIZABET (Kelly) (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/17|. Su esposo Walter Ramón Ledesma, sus hijos Lucía, Lucrecia y Joaquín, invitan a la misa que se realizará el 27/2 a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CORONEL BUITRAGO, OSCAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/16|. Hoy hace 6 meses que arrebataron tu vida. Mi querido hijo, hermano, amigo, mi querido papá. Aun se hace inaceptable que ya no estes más con nosotros, pero ya estás con Dios y descansando en paz. Te amamos y nunca te olvidaremos. Marce, Oscar, Pucho. Invitamos a sus amigos a participar de la misa que se realizará en parroquia Sagrado Corazón hoy lunes 27 de febrero a las 20 hs.

GÓMEZ, HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/16|. Fuiste luz y guía de la flia. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Nuestra Sra. del Pilar, Bº Autonomía, al cumplirse un año de su fallecimiento.

OCHOA, MARIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/00|. Familiares y amigos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs en el convento Santo Domingo, con motivo de cumplirse 17 años de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------





RAMÍREZ, CLAUDIO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/16|. ¡Otro 27! hijo querido, desde que faltas en la casa para la mamá nada es igual. Sé que estas en el mejor lugar, pero me faltas. Sé que me acompañas como siempre, lo siento aunque no te vea a mi lado. Alberto viene como lo hacía siempre, mira tu cama y me pregunta: donde está el Nono y se me estruja el corazón para contestarle; ahora el corre el toldo porque el Nono no está. ¡Como me cuesta! decirle la verdad. Este 27 si Dios lo permite, también iré a visitarte, aunque sea una manera de decir, ahí te quedaste solito, ahí te dejé hace ocho meses, que será hasta que Dios disponga de la mamá y volvamos a estar juntos, también con el papá. Besitos para los dos.





Responsos

Traslado de Restos

----------------------------------------









La Banda

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





BENEGAS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/17|. Nene Sarquisián y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, ROBERTO ABEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Su esposa Norma Rodríguez sus hijos Pamela, Mauro, Paola, part. su fallec. sus restos serán inhum. hoy en el cement. La Piedad. NORTE SERV. SOC. Laprida 383 L.B.

GONZÁLEZ, ROBERTO ABEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Sus hijos Paola, Martín, Javier, Hernán y Pamela; nietos, hermanos, sobrinos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad.





Invitación a Misa

----------------------------------------









Agradecimientos

----------------------------------------









Recordatorios

----------------------------------------





GEREZ, TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/83|. Sus hijos que nunca lo ovlidan. Hugo y flia, Lito y flia, y Chuly Gerez. Lo recuerdan con respeto y agradecimiento al recordarse hoy 34 años de su fallecimiento.





Responsos

----------------------------------------





SANTILLÁN, JOSÉ ADÁN (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/17|. Su esposa Rosario, sus hijos y respectivas familias familia invitan al responso que se oficiará hoy a las 18 hs en el cementerio Jardín del Sol, al cumplirse 9 días de su partida.

SANTILLÁN, JOSÉ ADÁN (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/17|. Amandi, Atu, ahijada Chichí y familia invitan al responso que se oficiará hoy a las 18 hs en el cementerio Jardín del Sol, al cumplirse 9 días de su partida.

SANTILLÁN, JOSÉ ADÁN (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/17|. Kelly (Nico) y Jeny Trejo y familia invitan al responso que se oficiará hoy a las 18 hs en el cementerio Jardín del Sol, al cumplirse 9 días de su partida.

SANTILLÁN, JOSÉ ADÁN (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/17|. Viejito querido, descansa en paz. Junto a Jesús misericordioso, ayúdanos a superar tu partida. Danos fortaleza para seguir adelante. Su Sra. Rosario, sus hijos Paula, Pety, Claudia, Sole, Luis; hijos políticos y nietos invitan al responso hoy a las 18 en el cementerio Jardín del Sol, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.





Traslado de Restos

----------------------------------------









Interior

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ZANONI, AVVENIRE MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/17|. Su esposa Herminia part. su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Monte Quemado. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.