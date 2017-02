Dolor y rebeldía

Hoy 23:32 -

¡Buen día! Frente al dolor o sufrimiento suele haber una actitud de rebeldía. Es muy humano. Pero es más profundamente humano aprender que el dolor es parte de la vida, y que puede contribuir al crecimiento personal. Le sugiero que se tome unos instantes para leer lo que René Trossero escribe en su librito “No dejes de vivir aunque tengas que sufrir”:

No te rebeles desesperanzado, acepta esperanzado el sufrimiento.

Como el rosal podado en el otoño, no te desangres llorando la savia por tus heridas; guárdala para retoñar en primavera, y verás multiplicada tu alegría, cuando veas que son más las rosas que las ramas perdidas.

No te rebeles desesperanzado; acepta esperanzado el sufrimiento. Como el río que corre con sus aguas hacia el mar, y se da contra el paredón de un dique, no te des por vencido; deja que tus aguas se acumulen, con paciencia, hasta que pueda saltar el murallón y seguir corriendo...

No te rebeles desesperanzado; acepta esperanzado el sufrimiento. Como la tierra roturada por el arado, rota y desgarrada en sus entrañas, no te sientas amenazado de muerte, inútilmente torturado; ábrete a la mañana y deja que en el surco de tus heridas se repita el milagro de la vida, tras la siembra y la cosecha...

No te rebeles desesperanzado; acepta esperanzado el sufrimiento. Como el leño que arde y se quema en medio de la hoguera, no llores tu pérdida y tu muerte, dejate quemar por esas llamas, y alegrate viendo que estás siendo más que lo que eras, porque las mismas llamas que te queman son las que te entregan vida nueva, porque irradias una luz que no tenías y entregas un calor que te faltaba...

No te rebeles desesperanzado; acepta esperanzado el sufrimiento. Como la noche que se pone ciega, en medio de las sombras y oscuridades, no cierres los ojos desesperanzado, pensando que no habrá más sol; vela paciencia y vigilante, porque mientras tú lloras el sol que se fue en el ocaso, el mismo sol está volviendo con las luces de la aurora...”.

¡Hasta mañana!