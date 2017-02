Fotos Murió el reconocido actor Bill Paxton en medio de una cirugía: tenía 61 años

27/02/2017 -

Debido a una complicación en medio de una cirugía a la que se había sometido, falleció el actor Bill Paxton a los 61 años. Así lo confirmó la familia a través de un comunicado oficial: ‘Es con un dolor en el corazón que compartimos la noticia de que Bill Paxton ha fallecido por complicaciones en una cirugía (...) tuvo una carrera ilustre que duró más de cuatro décadas como actor y como director; la pasión de Bill por las artes fue sentida por toda persona que lo haya conocido y su calidez y energía incesante han sido incuestionables’ reza el mensaje de la familia.

Si bien Paxton alcanzó la fama con las exitosas películas Terminator, Aliens, Mentiras verdaderas,Twister, Apollo 13 y Titanic, lo cierto es que tuvo una extensa filmografía que incluye producciones como Un plan simple, Límite vertical, Al filo del mañana y Primicia mortal.

El último largometraje del que formó parte es The Circle, la nueva película de James Ponsoldt en la cual el actor se reencontró con su compañero en Apollo 13,Tom Hanks . Asimismo, Paxton se destacó como cineasta con cintas más que interesantes como Frailty y The Greatest Game Ever Played. Paxton fue un actor muy reconocido a lo largo de su carrera, especialmente por su protagónico en la serie de HBO Big Love, por la cual recibió tres nominaciones a los premios Globos de oro. Asimismo, formó parte junto a Kevin Costner de Hatfields & McCoys, la miniserie de History Channel por la que tanto él como su co-protagonista obtuvieron nominaciones al Emmy. Por otro lado, Paxton ganó un premio SAG del Sindicato de Actores en la categoría mejor elenco por Apollo 13 y fue también nominado por Titanic, el largometraje más exitoso de su carrera. Su último rol televisivo fue el del detective Frank Roarke en la adaptación para la pantalla chica de Día de entrenamiento, serie que transcurre quince años después de los eventos del film protagonizado por Denzel Washington . El actor, quien nació en Texas el 17 de mayo de 1955, estaba casado con Louise Newbury - su segunda esposa tras el primer matrimonio con Kelly Rowan - y tuvo dos hijos, James y Lydia.

Bill volvió a estar de moda en Hollywood gracias a Big Love, la arriesgada y controvertida serie de HBO donde interpreta a Bill Hendrickson, un polígamo que debe lidiar con los problemas de su(s) matrimonio(s) sin morir en el intento. Una asentada Chloë Sevigny dio vida a la obsesiva hija del patriarca, mientras que la veterana Jeanne Tripplehorne fue la muy influyente primera esposa y la jovencísima Ginnifer Goodwin corrió con el papelón de ser la tercera en liza, una adolescente con todas las letras. ‘Un trío increíble ¿No?’, señaló Paxton en una entrevista concedida en Roma, donde había acudido a presentar la tercera temporada de la serie, que producía Tom Hanks, en el marco del Roma Fiction Fest. En ella, la familia Henricksons tuvo que defender su forma de vida tras salir del armario. De puerta adentro, Bill barajaría la idea de una nueva esposa y algunos de los secretos que todos guardan bajo llave verán la luz. Pregunta. La idea de las aventuras de un polígamo no parecía a priori muy atractiva... Paxton. Bueno, estoy de acuerdo contigo al 100%. Mi agente me llamó un día y me dijo: ‘Tengo un piloto de HBO que deberías leer’. Cuando lo leí pensé que aquello era la obra de un genio, especialmente por su manera de hablar de sexo, religión, matrimonio... - No lo dudó entonces P. No. Naturalmente dije que sí. Hicimos el capítulo piloto y HBO pidió una temporada entera. La sorpresa, obviamente, es que cuando me hablaron por primera vez del proyecto yo pensé que nadie estaría interesado en ver una historia de este tipo. Pero, finalmente, mirando los datos de audiencia, sorprende ver que el 75% o el 80% de la audiencia son mujeres. ¿No es extraordinario?