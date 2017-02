Voces alegres en el SDE Competición

Fotos AGRADECIDOS Los pilotos se mostraron contentos por sus performances y por lo realizado por los muchachos en boxes.

27/02/2017 -

Al término de la carrera, los pilotos del SDE Competición dejaron sus impresiones acerca del debut.

"La verdad que fue una carrera de menor a mayor. Fue una gran maniobra la superación a Ponce de León que me respetó y despues del relanzamiento vi la oportunidad de pasar a Canapino y no la desaproveché. Quiero felicitar al SDE Competición por el gran auto que me dio, revirtiendo un finde complicado con las gomas nuevas y por supuesto a mis sponsors que me acompañan en este proyecto. Muy feliz por el segundo puesto en esta primera carrera", dijo el "Mono" Altuna.

Por otra parte el correntino Humberto Krujoski, con el segundo Chevrolet Cruze, dijo que cuenta con un gran auto. "De no haber tenido el problema con la caja de cambios durante la clasificación seguramente hubiera estado mucho más adelante", confió un tanto conforme con lo realizado en el debut.

Por su parte Gastón Pacioni hizo una carrera inteligente, sabiendo administrar el auto y los nuevos compuestos Dunlop para llegar entero a la final de la carrera. "El tercer escalón es un gran premio al trabajo y esfuerzo hechos. Quiero agradecer al equipo porque son unos leones y a todos mis sponsors que hacen un esfuerzo para acompañarme, sin olvidarme de mi viejo que me acompaña a todas las carreras y no me deja bajar los brazos", contó.