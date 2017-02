Preso por caso de adolescente vejada durante 17 días

Fotos HORROR. La menor fue rescatada, gracias a un mensaje en Facebook.

La policía aprehendió a un sujeto, acusado de apoyar a un personaje que, junto a sus amigos, durante 17 días violaron a una menor en La Plata.

Luis Radawich (49) habría respaldado al abusador mientras la tuvo en cautiverio.

La víctima, Clara Ferrer, estuvo 17 días en una casa donde la drogaron y violaron. En un momento de descuido del captor, la chica envió un mensaje por la red social a su madre. Y lograron rescatarla en el domicilio de Pablo Reinoso (38) en 162 entre 14 y 15, de Berisso. Ese hombre logró escapar en ese operativo y todavía está prófugo.

El domingo 5 de febrero, Ferrer salió de bailar con una amiga del boliche Milenium y se fueron con ella y su hermana a la Plaza Moreno de La Plata. Allí conocieron a dos hombres, uno de ellos Reinoso, quien las invitó a subirse a su auto para ir a tomar algo a su casa, situada en calle 162, entre 14 y 15 de Berisso, junto con un amigo, aunque su hermana finalmente no acudió.

‘Fuimos ahí. Mi amiga se fue con el otro hombre y yo me quedé con Pablo, que me ofrecía droga, me pedía que tome cocaína. Después le dije que no quería más, que quería ir a mi casa. Me amenazó, me pegó, abusó de mí y me obligó a tener relaciones con otras personas. Me obligó a tomar cocaína’, contó Ferrer.

Según la víctima, el abusador la drogaba bajo amenazas con un arma, la golpeaba y la obligaba a mantenerse tendida en una cama, donde le tiraba baldazos de agua y luego hacía pasar a hombres para que abusaran de ella.