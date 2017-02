"Los que robaron, nos interpelan por los errores"

27/02/2017 -

El ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, dijo que buscan que ‘el Gobierno se equivoque y se caiga’.

‘Los que se robaron la Argentina nos interpelan por los errores. Es preferible cometer errores y no robar al país’, dijo.

"Cincuenta funcionarios de este Gobierno están denunciados por corrupción por quienes no cumplieron la ley. Los de la década ganada nos meten todos los días falsas denuncias, y lo que quieren es, no probar que son santos, sino probar ante la gente que somos iguales a ellos pero no lo somos", dijo.

Consideró que el fiscal federal, Juan Pedro Zoni, no debió acusarlo a él por supuestos delitos vinculados al acuerdo entre el Estado y la empresa Correo Argentino S.A., que integraba el Grupo Socma, perteneciente a la familia Macri, al sostener que lo que debió hacer es ‘acusar a los responsables de la década ganada que en estos 12 años mantuvieron pendiente la deuda’.