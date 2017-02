Jujuy dio rienda suelta a la gran celebración del carnaval

Fotos RITUAL. En la semana, continuarán los festejos, entre talco, albahaca, mojones, comidas y bebidas típicas.

27/02/2017 -

Por estos días, un escenario de celebración, tradiciones y corrientes culturales es el común denominador de Quebrada, Puna, Yungas y Valles, que muestran lo mejor del carnaval jujeño.

Jujeños y turistas confluyen en cada localidad donde el pujillay desató el festejo, entre talco, albahaca, mojones, comidas y bebidas típicas.

Extensas caravanas de vehículos se desplazan por las rutas que atraviesan la geografía jujeña, con rutas plenamente transitables y debidamente controladas para que la celebración se desarrolle responsablemente y sin contratiempos

En miles se cuentan los coches que por la Ruta Nacional Nº 9 llevan a las familias a Purmamarca, Maimará, Uquía, Tumbaya, Tilcara, Humahuaca y otras localidades quebradeñas, que reciben a la gente con todos los servicios necesarios para disfrutar.

El sol a pleno invita a vivir una experiencia incomparable en Jujuy, que abre sus brazos al turismo, con lo mejor de su gente, su cultura, su rica historia, sus imponentes paisajes y su patrimonio natural.

Multas previstas

Por otro lado, el juez contravencional Matías Ustarez, se refirió a la aplicación del Código durante las festividades, donde hubo varios cambios para su implementación.

Resaltó que en este Código "está prohibido molestar a una persona que no está jugando al carnaval. No se puede arrojar agua o algún elemento, como bombuchas, desde edificios o automóviles en movimiento. No se puede utilizar elementos que puedan causar irritación o lesiones a las personas como jugar con pinturas".

Además el juez señaló: "Los controles serán muchos, como los controles de alcoholemia en las rutas. No queremos lamentar muertes en estas fechas y sugiero a la comunidad que busque un conductor designado que maneje, que no consuma alcohol para que las rutas sean seguras. Mucha gente se traslada al norte y al ramal, y muchas veces tenemos que lamentar un incremento en la cantidad de siniestros viales".