Interesante velada interprovincial amateur

Fotos EVENTO La jornada de box promete acciones para seguir de cerca.

27/02/2017 -

Los amantes del boxeo vivirán una gran velada amateur interprovincial este viernes en el Club Coronel Suárez desde las 22.50.

Se trata de la puesta en escena de nueve combates de gran fuste entre pugilistas amateurs de La Banda, Santiago capital y de la vecina provincia de Catamarca, quienes irán por una victoria.

Cabe recordar que este evento deportivo contará con el auspicio de la Subsecretaría de Deportes de la Provincia, en tanto que oficiará de fiscalizador la Asociación Santiagueña de Box.

Se informa a los pugilistas que el pesaje para esta velada se producirá el viernes a las 10 en la sede de la Asociación Santiagueña de Box.

Hay una enorme expectativa.

Programa

Agustín Luna (Sgo.) vs. Alexis Salvatierra (Cat.); Fernando González (La Banda) vs. Emanuel Lezana (Cat.); Gonzalo La Torre vs. Luis Rosales; Daniel Juárez vs. Álvaro Carabal; Gabriel Montenegro vs. Pablo Gómez; Nelson Iñíguez vs. Víctor Romano; Candela Galván vs. Agustina Sequeira; Rodrigo Rosales vs. Juan Sosa; Daniel Rosales vs. Ariel Díaz.