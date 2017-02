Trump llamó "fracasado" al New York Times por un anuncio

Fotos CHOQUE. Donald Trump volvió a arremeter contra el New York Times, diario al que llamó "fracasado".

WASHINGTON, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó "fracasado" al diario The New York Times, como respuesta al anuncio de que el periódico divulgará, con motivo de la entrega de los premios Oscar, un aviso publicitario institucional con críticas sugeridas al mandatario.

"Por primera vez el fracasado The New York Times publicará un aviso (uno malo) para salvar su decaída reputación", escribió Trump en su cuenta de Twitter. "Traten de informar con exactitud y de forma equitativa", exhortó.

El jefe de la Casa Blanca reaccionó de ese modo al anuncio de que el diario emitió anoche, al cierre de esta edición, en la televisora ABC, durante la transmisión de la entrega de los premios Oscar, una pieza publicitaria titulada "La verdad es dura".

El aviso del periódico finaliza con las frases: "La verdad es dura", "La verdad es difícil de encontrar", "La verdad es difícil de saber" y "La verdad es más importante ahora que nunca".

Ya desde la campaña para las elecciones de noviembre pasado, Trump se enfrentó públicamente con la prensa en general y con varios de los principales medios -The New York Times incluido- en particular.

El mandatario suele reaccionar a la publicación de informaciones negativas sobre el gobierno afirmando que se trata de "noticias falsas" y a principios de este mes calificó a la prensa de "enemigo del pueblo estadounidense".

Trump ya anunció que no irá a la cena de los periodistas acreditados en la Casa Blanca, programada para el 29 de abril, lo que significará la ruptura de una larga tradición que cumplieron puntualmente sus antecesores.

