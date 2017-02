Moyano amenazó con irse de la CGT por disconformidad con la central obrera

Fotos VISIÓN. Moyano rechazó a la politización de la movilización.

El camionero Pablo Moyano distribuyó un texto en el que hizo saber su disconformidad con el terceto que conduce la CGT, al punto de amenazar con irse de la central una vez concluida la marcha de protesta contra la política económica del Gobierno, convocada para el 7 de marzo.

En concreto, el mayor de los hijos de Hugo Moyano expresó su rechazo hacia el secretario de Interior de la central sindical, el metalúrgico y ex intendente de Quilmes, Francisco ‘Barba’ Gutiérrez, a quien responsabiliza de no haber avalado la normalización de varias regionales de la CGT que no están bajo su jurisdicción, para darle en cambio el visto bueno a otras claramente identificadas con el kirchnerismo; la fuerza a la que pertenece Gutiérrez.

Moyano identificó a Gutiérrez como alguien que ‘supo dejar 500 trabajadores en la calle como intendente, y que hoy a pesar de tener miles de bajas de puesto de trabajo en su gremio, busca hacer política, en lugar de estar en la calle’, avalando sólo las normalizaciones de los ‘gremios de extracción política kirchnerista’, señala el comunicado de prensa.

Si esto no se reconsidera, Pablo Moyano dice que se irá de la CGT tras la marcha del 7 de marzo: ‘Lo más probable es que, como lo marca la historia, este sindicato decida elegir el color y calor de los trabajadores, que es a quienes debemos representar, y no dejar a merced de la clase política a quienes sólo nos reclaman ser representados’.

Convocatoria

El triunvirato de la CGT manifestó su rechazo a la politización de la movilización, al mismo tiempo que Cristina Kirchner llamó a sus militantes a sumarse a la marcha, pese a que como presidenta mantuvo enconados enfrentamientos con gremios que realizaron reclamos a su gobierno.