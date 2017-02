Fotos Linda Peretz: "No tengo ganas ni tiempo como para soportar a un señor"

27/02/2017 -

"No tengo ni tuve, después de mi separación, ninguna relación o vínculo sentimental. Hace 8 años que me separé de (Carlos) Rottemberg y entiendo que tampoco voy a tener en el futuro ninguna relación", explicó la actriz.

‘Los vínculos de pareja requieren siempre de una construcción permanente. Siempre son dos los que intervienen y ponen su granito de arena de manera cotidiana. Y en una parte de la obra yo digo: ‘El que da es el que se enamora y el que recibe se torna caprichoso’. Siguiendo con el relato de mi personaje, asevero que ‘yo le di todo y en determinado momento de su vida le agarra el viejazo y te deja por una mujer joven’, dijo Linda Peretz, en una entrevista publicada por Diarioshow.

-Tenemos la firme sensación de que Carlos (Rottemberg), tu ex pareja, se puede sentir aludido con lo que afirma tu personaje...

-En absoluto, yo no hablo de mi vida personal en el escenario. Si lo hace será problema de él. Yo nunca hablo de los demás y menos de mí misma, por otra parte, nunca cruzo determinados límites.

-En la actualidad, Linda, ¿tendrías una relación de pareja para convivir todos los días?

-No, para nada. Ni loca.

-¿Por qué ?

-No me interesa (subraya cada una las letras). No tengo ni tuve, después de mi separación, ninguna relación o vínculo sentimental. Hace 8 años que me separé de (Carlos) Rottemberg y entiendo que tampoco voy a tener en el futuro ninguna relación.

-Me parece que te da escozor pensar en un supuesto vínculo...

-Es que no tengo ganas. Estudio mucho, tengo mis ocupaciones, por otra parte, realizo actividad física todos los días y me anoto en cuanta competencia de carrera se me cruce en el camino. Y como si esto fuera poco hago cursos de idiomas y también de energía espiritual. Por eso, no tengo ganas ni tiempo como para soportar a un señor. Las razones de un fenómeno Linda Peretz generó un verdadero record en cartel. Lleva más de 16 años con la obra ‘No seré feliz pero tengo marido’, que cuenta con la autoría de Viviana Gómez Thorpe y la dirección de Manuel González Gil.

Como dato estadístico, sumamente valioso, Peretz ha recorrido con este espectáculo alrededor de 10 países. ‘A partir de hacer esta obra se produjo un cambio notorio en mi vida artística. El contacto con el público ha sido fundamental y, además, el hecho de incorporar la dinámica de hablar con la gente durante la representación es otro de los pilares de esta obra, que me movilizó mucho más. Por otra parte, cada una de las funciones es distinta y las motivaciones, por consiguiente, siempre encuentran otro tipo de disparador. Ha sido un acto de resistencia de la historia y de mi personaje. Esto me dio una nueva formación en mi carrera artística, de la misma manera que cuando egresé del Conservatorio Nacional de Arte Escénico. De esta manera, este espectáculo al igual que ‘La flaca escopeta’ colaboraron para que yo me formara en todo el camino creativo. Agregué nuevos detalles al espectáculo en estos 16 años, que tienen que ver con la evolución de los seres humanos y, fundamentalmente, de la mujer. Sin embargo, aquí hablamos de una temática que es universal y que tiene que ver con todos los tiempos. Es decir, la convivencia entre dos seres totalmente distintos, a saber: el hombre y la mujer. Y esto es así desde que el mundo es mundo’.

El vínculo artístico no se agotó Fue uno de los matrimonios que tuvo particular ascendencia en la historia del espectáculo nacional.

Un vínculo que trascendió por compartir, desde la producción y la actuación, un camino de objetivos, sueños y quimeras similares. Un recorrido, en definitiva, que supo del amor y las convicciones de trabajo.

Carlos Rottemberg y Linda Peretz le pusieron un sello distintivo y único a la profesión. Sin embargo, por esas cuestiones con la vida y el universo, el amor, finalmente, se agotó. No obstante, desde lo artístico, la relación prosiguió y, actualmente, Linda presenta su opus mayor, ‘No seré feliz pero tengo marido’ en el Multiteatro, el complejo que pertenece, precisamente, a Rottemberg.