Graciela Alfano, agradecida, pero terminante: "No volvería (a ser pareja) con Matías Alé"

27/02/2017 -

La actriz habló sin tapujos de la relación de amor con el actor y reveló que estuvo con él muchos años porque ‘no quería soltar mi juventud, por eso me busqué a un chico de 22 a mis 40’. ¿Segunda vuelta? ‘Podríamos plasmar esa idea en hacer algún trabajo juntos’, afirmó.

Hace unos días, Matías Alé habló de todas las mujeres que pasaron por su vida y eligió a Graciela Alfano como su gran amor.

Al escuchar esta declaración, la actriz se sintió halagada pero aclaró que no existe posibilidad de que sean pareja nuevamente. ‘Que diga eso me llena de alegría, porque a pesar de ser una separación fue muy lindo, incluso luego de la separación, hicimos el duelo y tuvimos una relación como la que siempre tuvimos, muy profunda, humana, muy tranquila, sin conflictos’, afirmó la actriz de ‘Los Corruptelli’.

‘Cada relación tiene que ver con el proyecto de vida de uno en ese momento determinado que nos lleva a caminar juntos. Con Matías creo que tuvo que ver también con la elaboración de la edad, pero a los 40, creo que haber tenido una relación con alguien tan joven, tenía que ver con que yo no quería dejar mi juventud’, analizó ‘Grace’ en diálogo con La Once Diez. Y agregó que la relación ‘terminó porque terminó ese proyecto, yo elaboré mi edad y él buscó a alguien más joven que le diera lo mismo que quería él. Por eso no volvería, los proyectos empiezan y terminan’.

Sobre el deseo de sus fanáticos de que vuelvan a la relación, consideró que ‘esa fantasía está porque ven que yo no blanqueo ninguna relación y que él no se quedó con ninguna relación al final y a la gente le surge la idea de que volvamos. Podríamos plasmar esa idea en hacer algún trabajo juntos’.