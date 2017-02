Una furiosa discusión que tuvo gran repercusión en las redes sociales

27/02/2017 -

A través de Facebook y Twitter miles de usuarios de Santiago y distintas partes del país se hicieron eco del escándalo que protagonizaron los dos integrantes de Los Manseros Santiagueños.

‘Vamos Martín... sos increíble querido hermano... tu humildad sobre todas las cosas...te abrazo amigo...casi lloro de ver esto..., expresó el músico bandeño Demi Carabajal. También, el cantautor Santiago Ábalos, hijo de Alfredo Ábalos se solidarizó con su colega Martín Paz, a través de su cuenta personal de facebook, y otros músicos santiagueños como Jorge Luis Carabajal, el grupo Los Raíces, Javier Jorge, de Metachango.

El insólito escándalo mereció el repudio de colegas de la música hacia los dichos de Onofre, y rápidamente los comentarios de toda índole se replicaron incesantemente.

¿Seguirán juntos?

Ovacionados en reiteradas oportunidades, durante la última edición del Festival de La Salamanca, Onofre Paz había señalado a EL LIBERAL su decisión de continuar en el conjunto, a pesar de la ausencia de "Fatiga" Reynoso.

"No pensé en dejar de cantar. Desde hace un año que estoy solo porque mi mujer murió. Y yo trato de descansar bien, me cuido, no fumo, no tomo bebidas alcohólicas, porque quiero estar bien para dar lo mejor al público’, había enfatizado Onofre Paz. Después de lo sucedido el sábado por la noche en Córdoba, queda la gran intriga de saber qué pasará con el futuro del conjunto, ante el inesperado hecho que terminó en agravios y con Martín Paz echado del escenario por el propio fundador del mítico conjunto.