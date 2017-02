La actriz de "El secretos de sus ojos" trabajará con Chávez

27/02/2017 -

El debut como actriz de Carla Quevedo fue en la película ganadora del Oscar "El secreto de sus ojos", al poco tiempo empezó a rodar también en EE. UU filmes como "Youth in Oregon" en la que compartió cartel con Billy Crudup y Frank Lagella entre otros, y la taquillera "How to be single" junto a Dakota Johnson y Rebel Wilson.

Volvió al país y es la actriz elegida para ser la coprotagonista con Julio Chávez del nuevo unitario de Pol-ka, "El maestro" que se empezará a grabar en mayo.