Marcelo Toledo cantó anoche con Los Manseros en Sunchales

Fotos Sobre el final, recién sumaron a Marcelo. Durante casi todo el recital, cantaron Onofre y "Alito" solos.

Luego del escándalo que se generó con Los Manseros Santiagueños por la "despedida" de Martín Paz en pleno escenario tras una discusión con su padre, anoche el legendario grupo se presentó nuevamente y cantó junto a Marcelo Toledo.

El show tuvo lugar en Sunchales y se concretó tras mucha expectativa, puesto a que no se sabía cómo iban a salir al escenario. En primera instancia, cantaron Onofre y Alito solos, pero sobre el final, se sumó Marcelo.

En declaraciones a EL LIBERAL, Marcelo aclaró que no será reemplazante de Martín y dijo que cantó por pedido del "Negro" Paz. "Viajé junto a mi hermana Sabrina, para estar junto a mi padre y traerlo a Santiago. Onofre me invitó a cantar y yo interpreté "Gustito a mistol" y "La de Los Angelitos", y me hicieron quedar para cantar Añoranzas. Pero fue todo imprevisto. No me sumé como integrante", dijo contundente.

Además dijo que prefiere mantenerse al margen respecto a lo que pasó y espera optimista que todo se arregle.