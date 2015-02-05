CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de Febrero 2017
A LAS 22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
Por El Liberal
Hoy 21:08 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFE NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ºRA. EDICIÓN
14.00 LOS SIMPSONS
14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL
CAPÍTULO ANTERIOR
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
15.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL
CAPÍTULO ANTERIOR
16.00 EL SECRETO DE FERIHA
17.00 EL REGRESO DE LUCAS
18.00 CORTA POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDIC. CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO TOMBOLA NOCTURNA
22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
23.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS
00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLE
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.15 UN CAMINO HACIA EL
DESTINO
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
13.00 TELEVISIÓN PÚBLICA
NOTICIAS
14.00 COCINEROS
17.00 EL OCÉANO ÍNDICO
18.00 CELIA
20.00 DESORDENADOS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 CUESTIÓN DE PESO
18.30 A TODO O NADA - ESPECIAL:
LAS PUERTAS
20.00 TELENOCHE
22.00 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 CIRCUITO ARGENTINO
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EMISIÓN
15.00 BÁSQUET CAPITALINA
16.30 MUSICALES
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 UNIENDO DESTINOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR EL 14:
OLIMPICO VS. ESTUDIANTES CON.
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EMISIÓN
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 EL PODIO
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO
MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.30 PUERTO PESCA
20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y
LA CULTURA
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EXPRESS AMATEUR
PELÍCULAS
CINEMAX
07.45 ESPECIAL FESTIVAL DE CINE DE SAN
SEBASTIÁN 2016
08.16 LAS TORTUGAS NINJA
10.03 UN CUENTO DE INVIERNO
12.27 LA MOMIA REGRESA
15.03 EL QUINTO ELEMENTO
17.38 INVASORES
19.38 BOURNE. EL ULTIMÁTUM
22.00 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO
TCM
11.40 GREMLINS 2. LA NUEVA GENERACIÓN
15.55 ENCRUCIJADA
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 2)
21.00 RAMBO III
22.50 LA PANTERA ROSA
23.20 LOS GRITOS DEL SILENCIO
TNT
07.12 MI SEMANA CON MARILYN
09.00 LA CRUDA VERDAD
10.39 ENCANTADA
12.34 CORAZÓN DE TINTA
14.30 LO MEJOR DE LOS PREMIOS OSCAR®
14.33 EL INCREÍBLE BURT WONDERSTONE
16.28 LO MEJOR DE LOS PREMIOS OSCAR®
16.31 OZ. EL PODEROSO
18.55 LO MEJOR DE LOS PREMIOS OSCAR®
18.58 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL
PRÍNCIPE
22.00 HUGO CHÁVEZ,
EL COMANDANTE
22.55 JACK, EL CAZAGIGANTES
00.55 HUGO CHÁVEZ,
EL COMANDANTE
01.50 DESPEDIDA DE SOLTER
SPACE
07.47 TERMINATOR 2
10.08 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
11.58 ARMA MORTAL
13.57 ARMA MORTAL 2
15.58 ARMA MORTAL 4
18.12 CONAN, EL BÁRBARO
20.11 POMPEII. LA FURIA
DEL VOLCÁN
22.01 FURIA DE TITANES 2
23.46 INTRUSOS
CINECANAL
09.00 SANTA’S LITTLE HELPER
10.35 MANO A MANO CON PAPÁ
12.30 AMOR CIEGO
14.30 LOS 33
16.40 INSURGENTE
18.40 MISIÓN BABILONIA
20.10 EL ÚLTIMO CAZADOR DE BRUJAS
22.00 MISIÓN IMPOSIBLE. NACIÓN SECRETA
SONY
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 LOBO ADOLESCENTE
14.00 RECUPERANDO EL CAMINO
15.00 AMERICA’S GOT TALENT
17.00 LA BATALLA DE LOS ÁNGELES
19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 HOW TO GET AWAY
WITH MURDER
A DÓNDE IR
FERIA ARTESANAL Y
PRODUCTIVA UPIANITA
+SÁBADO 4 DE MARZO, DE 18 A
24, SE PRESENTARÁN EILEEN
ALLUB Y DANIELA ANRÍQUEZ.
PRESENTARÁN UN REPERTORIO
NETAMENTE FOLCLÓRICO.
MANDRAKE
MULTIESPACIO
(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA
FE)
+VIERNES 10 DE MARZO, A
LAS 22, SE REALIZARÁ EL
ESPECTÁCULO “CON ESENCIA
DE MUJER”. ACTUARÁN “LAS
MULLIERIS”, JOVITA SUBIRE,
VIRGINIA FERNÁNDEZ, MARI CRIS
Y ÉRIKA ÁLVAREZ.
CINE RENZI
(AVDA. BESARES 151, LA BANDA)
+ESTA SEMANA, HASTA EL
1 DE MARZO, EN EL MATINÉ
PARA TODA LA FAMILIA, SE
CONTINUARÁ PROYECTANDO LA
PELÍCULA “LA REINA DE KATWE”,
A LAS 20.30, CON ENTRADA
GENERAL DE $30
BAYSAI
(AUTOP. SANTIAGO - LA BANDA)
+SÁBADO 4 DE MARZO, REABRE
LA TEMPORADA CON LA
PRIMERA FIESTA RETRO DEL
2017, DE LA MANO DEL DJ COLO.
CINES
SUNSTAR
MONSTER TRUCKS (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 01/03-16:20 (Cast) 18:20
(Cast)
FRAGMENTADO 2D
SUSPENSO . (16 años)
HOY AL 01/03 19:15 (Cast) 22:35
(Subt)
LA GRAN MURALLA (3D):
SUSPENSO (+16 años)
HOY AL 01/03-16:35 (Cast)
LA LLAMADA 3 2D
TERROR. (13 años)
HOY AL 01/03 22:40 (Subt)
MONSTER TRUCKS (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 01/03 20:30 (Cast)
LEGO BATMAN LA PELÍCULA
(2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 01/03-16:50 (Cast)
MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS
(2D):
DRAMA. (+ 13 años)
HOY AL 01/03 20:00 (Cast) 22:30
(Cast) 22:40 (Cast)
LA CURA SINIESTRA (2D):
TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 01/03 22:20 (Subt)
JOHN WICK (2D):
SUSPENSO (+16 AÑOS)
HOY AL 01/03 17:15 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACION, (ATP)
HOY AL 01/03 - 16:20 (Cast)
CINCUENTA SOMBRAS
MÁS OSCURAS (2D):
ROMANCE, DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 01/03- 22:20 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE AVENTURAS
2D ATP
CASTELLANO 17:30 - (TODOS LOS
DÍAS)
FRAGMENTADO 2D APTA
16 AÑOS ESTRENO CASTELLANO
22:50 - (Todos los días)
SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:10
MONSTER TRUCKS 2D ATP
ESTRENO
CATELLANO 18:30- 20:40 (TODOS
LOS DÍAS)
LA LLAMADA 3 2D ATPA 13
CON RESERVA
CASTELLANO 20:20- 22:40 (TODOS
LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:15
CINCUENTA SOMBRAS
MÁS OSCURAS 2D 16 años c/
reserva
CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS
DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:00
LA GRAN MURALLA 2D ATPA
16 AÑOS
CASTELLANO 18:10- (TODOS LOS
DÍAS)
MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS
2D ATP ESTRENO
20:00 (TODOS LOS DÍAS)