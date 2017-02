CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de Febrero 2017

Hoy 21:08 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFE NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1ºRA. EDICIÓN

14.00 LOS SIMPSONS

14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL

CAPÍTULO ANTERIOR

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

15.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL

CAPÍTULO ANTERIOR

16.00 EL SECRETO DE FERIHA

17.00 EL REGRESO DE LUCAS

18.00 CORTA POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDIC. CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO TOMBOLA NOCTURNA

22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

23.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS

00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA





AMÉRICA

09.00 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLE





CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.15 UN CAMINO HACIA EL

DESTINO

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE





TELEVISIÓN PÚBLICA

13.00 TELEVISIÓN PÚBLICA

NOTICIAS

14.00 COCINEROS

17.00 EL OCÉANO ÍNDICO

18.00 CELIA

20.00 DESORDENADOS





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.00 CUESTIÓN DE PESO

18.30 A TODO O NADA - ESPECIAL:

LAS PUERTAS

20.00 TELENOCHE

22.00 QUIERO VIVIR A TU LADO









CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 CIRCUITO ARGENTINO

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EMISIÓN

15.00 BÁSQUET CAPITALINA

16.30 MUSICALES

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 UNIENDO DESTINOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR EL 14:

OLIMPICO VS. ESTUDIANTES CON.

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EMISIÓN

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 EL PODIO





CANAL 4

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO

MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.30 PUERTO PESCA

20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y

LA CULTURA

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EXPRESS AMATEUR





PELÍCULAS

CINEMAX

07.45 ESPECIAL FESTIVAL DE CINE DE SAN

SEBASTIÁN 2016

08.16 LAS TORTUGAS NINJA

10.03 UN CUENTO DE INVIERNO

12.27 LA MOMIA REGRESA

15.03 EL QUINTO ELEMENTO

17.38 INVASORES

19.38 BOURNE. EL ULTIMÁTUM

22.00 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO

TCM

11.40 GREMLINS 2. LA NUEVA GENERACIÓN

15.55 ENCRUCIJADA

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 2)

21.00 RAMBO III

22.50 LA PANTERA ROSA

23.20 LOS GRITOS DEL SILENCIO

TNT

07.12 MI SEMANA CON MARILYN

09.00 LA CRUDA VERDAD

10.39 ENCANTADA

12.34 CORAZÓN DE TINTA

14.30 LO MEJOR DE LOS PREMIOS OSCAR®

14.33 EL INCREÍBLE BURT WONDERSTONE

16.28 LO MEJOR DE LOS PREMIOS OSCAR®

16.31 OZ. EL PODEROSO

18.55 LO MEJOR DE LOS PREMIOS OSCAR®

18.58 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL

PRÍNCIPE

22.00 HUGO CHÁVEZ,

EL COMANDANTE

22.55 JACK, EL CAZAGIGANTES

00.55 HUGO CHÁVEZ,

EL COMANDANTE

01.50 DESPEDIDA DE SOLTER

SPACE

07.47 TERMINATOR 2

10.08 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

11.58 ARMA MORTAL

13.57 ARMA MORTAL 2

15.58 ARMA MORTAL 4

18.12 CONAN, EL BÁRBARO

20.11 POMPEII. LA FURIA

DEL VOLCÁN

22.01 FURIA DE TITANES 2

23.46 INTRUSOS

CINECANAL

09.00 SANTA’S LITTLE HELPER

10.35 MANO A MANO CON PAPÁ

12.30 AMOR CIEGO

14.30 LOS 33

16.40 INSURGENTE

18.40 MISIÓN BABILONIA

20.10 EL ÚLTIMO CAZADOR DE BRUJAS

22.00 MISIÓN IMPOSIBLE. NACIÓN SECRETA

SONY

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 LOBO ADOLESCENTE

14.00 RECUPERANDO EL CAMINO

15.00 AMERICA’S GOT TALENT

17.00 LA BATALLA DE LOS ÁNGELES

19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 HOW TO GET AWAY

WITH MURDER



A DÓNDE IR



FERIA ARTESANAL Y

PRODUCTIVA UPIANITA

+SÁBADO 4 DE MARZO, DE 18 A

24, SE PRESENTARÁN EILEEN

ALLUB Y DANIELA ANRÍQUEZ.

PRESENTARÁN UN REPERTORIO

NETAMENTE FOLCLÓRICO.

MANDRAKE

MULTIESPACIO

(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA

FE)

+VIERNES 10 DE MARZO, A

LAS 22, SE REALIZARÁ EL

ESPECTÁCULO “CON ESENCIA

DE MUJER”. ACTUARÁN “LAS

MULLIERIS”, JOVITA SUBIRE,

VIRGINIA FERNÁNDEZ, MARI CRIS

Y ÉRIKA ÁLVAREZ.

CINE RENZI

(AVDA. BESARES 151, LA BANDA)

+ESTA SEMANA, HASTA EL

1 DE MARZO, EN EL MATINÉ

PARA TODA LA FAMILIA, SE

CONTINUARÁ PROYECTANDO LA

PELÍCULA “LA REINA DE KATWE”,

A LAS 20.30, CON ENTRADA

GENERAL DE $30

BAYSAI

(AUTOP. SANTIAGO - LA BANDA)

+SÁBADO 4 DE MARZO, REABRE

LA TEMPORADA CON LA

PRIMERA FIESTA RETRO DEL

2017, DE LA MANO DEL DJ COLO.





CINES



SUNSTAR



MONSTER TRUCKS (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 01/03-16:20 (Cast) 18:20

(Cast)

FRAGMENTADO 2D

SUSPENSO . (16 años)

HOY AL 01/03 19:15 (Cast) 22:35

(Subt)

LA GRAN MURALLA (3D):

SUSPENSO (+16 años)

HOY AL 01/03-16:35 (Cast)

LA LLAMADA 3 2D

TERROR. (13 años)

HOY AL 01/03 22:40 (Subt)

MONSTER TRUCKS (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 01/03 20:30 (Cast)

LEGO BATMAN LA PELÍCULA

(2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 01/03-16:50 (Cast)

MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS

(2D):

DRAMA. (+ 13 años)

HOY AL 01/03 20:00 (Cast) 22:30

(Cast) 22:40 (Cast)

LA CURA SINIESTRA (2D):

TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 01/03 22:20 (Subt)

JOHN WICK (2D):

SUSPENSO (+16 AÑOS)

HOY AL 01/03 17:15 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACION, (ATP)

HOY AL 01/03 - 16:20 (Cast)

CINCUENTA SOMBRAS

MÁS OSCURAS (2D):

ROMANCE, DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 01/03- 22:20 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS

2D ATP

CASTELLANO 17:30 - (TODOS LOS

DÍAS)

FRAGMENTADO 2D APTA

16 AÑOS ESTRENO CASTELLANO

22:50 - (Todos los días)

SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:10

MONSTER TRUCKS 2D ATP

ESTRENO

CATELLANO 18:30- 20:40 (TODOS

LOS DÍAS)

LA LLAMADA 3 2D ATPA 13

CON RESERVA

CASTELLANO 20:20- 22:40 (TODOS

LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:15

CINCUENTA SOMBRAS

MÁS OSCURAS 2D 16 años c/

reserva

CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS

DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:00

LA GRAN MURALLA 2D ATPA

16 AÑOS

CASTELLANO 18:10- (TODOS LOS

DÍAS)

MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS

2D ATP ESTRENO

20:00 (TODOS LOS DÍAS)