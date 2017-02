FÚNEBRES | 28 de Febrero de 2017

28/02/2017 -

28/2/17

- Segundo Jiménez

- Elda Teresita Ibáñez Catán

- Rosa Isabel Deltrozzo (Beltrán)

- Carina del Valle Alegre (La Banda)

- Rosario del Valle Catán (Fernández)

- Orlando Alfredo Di Santo

- Mercedes Leticia Santillán

CASTILLO, OLGA AYDÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/17|. María Eugenia Di Lulo de Garay y sus hijos Luis, Alicia, Fernando, María Eugenia; Marta y sus nietos acompañan a sus hijas Cecilia, Carolina y nietos en tan difícil momento. Ruegan por su pronta resignación.

CASTILLO, OLGA AYDÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/17|. María Eugenia Garay, sus hijos Sofía y Felipe despiden con dolor a Olga y elevan oraciones en su memoria.

DI SANTO, ORLANDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/17|. Bienaventurados los puros de corazón porque de ellos es el Reino de los Cielos. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. La dirección de la empresa Italgas S. y sus compañeros de Hipergas, Sucursal Sgo. del Estero participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DI SANTO, ORLANDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/17|. Las almas de los justos están en manos de Dios. Su amiguito Xavier Roig y flia. participa su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GARNICA, FAUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/17|. Sus hijos Teresa, Carmen, Andrés, Roque, María y Mirta participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. Se ruegan oraciones en su memoria.

GARNICA, FAUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/17|. Su hijo político José; sus nietos Fabián, Andrés, Faustina, María, Puchy, Nena, Chiky, Merily, Dany, David y Magdalena; sus bisnietos, cuñados y demás familiares y su amiga Polola participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. Se ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, SEGUNDO DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Los hermanos de su yerno Manuel: José, María Inés y sus hijos Samuel y Gael participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, SEGUNDO DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Antonio Paz, Elsa Ledesma, Patricia Paz, Mariana Paz, Sergio Paz y Carlitos Starick Paz participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, SEGUNDO DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin": Los amigos de su hija Rossana: Johnny Barbieri, Marisa Lagos, David Larcher, Lorena Pereyra, Nani Coronel, Patricia Paz, Liliana García y Olga Lagos participan con dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, SEGUNDO DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Amigos de su hija Rossana: Lucrecia Cisneros y Lidia García, Roberto Aflitto, Patricia Bruchmann, Mariela Minicucci y Patrcia Paz participan con dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ CATÁN, ELDA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/17|. Sus hermanos Luis, Antonio, Marcela, Julia, Mercedes, Adolfo, Guillermo, Rodolfo, Eladio, Roberto, hnos. pol. y sobrinos part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. La Piedad a las 9 hs., casa de duelo P. L. Gallo 330 sala nº 3. SERV. IOSEP- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL. SRL.

IBAÑEZ CATÁN, ELDA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/17|. Señor ya está ante Ti, recíbela en tu Reino. Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela José Hernández participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Que la estrella de David ilumine su camino en este viaje definitivo a la Tierra Prometida. Familia de Carlos Soria, acompaña a Rosita y a sus hijos ante la pronta partida del querido amigo Víctor.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Luis Dalale, su esposa Chiquina Vergottini y Otty Vergottini participan el fallecimiento del esposo de Rosita. Que descanse en paz.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Juana Lidia C. de Llugdar, comparte el pesar de la flia. y los acompaña con cariño.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Graciela y Mario López, sus hijos Mario, Clara, Pablo Dargoltz, Gustavo y Emanuel participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. Mondschein en este difícil momento.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Maria Cristina Basualdo de Falcione y Luis Falcione acompañan a su querida amiga Rosita y a sus hijos en este doloroso momento.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Eduardo, Virginia, Paula y Candela participan con dolor el fallecimiento del tío Víctor y ruegan oraciones en su memoria.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Graciela Cardoso de Paskevicius, sus hijos Eduardo, Graciela, Cecilia, Pedro Martin y Juan Pablo Paskevicius participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Sr. Guillermo José Bellido y Sra. Adriana Herrera Cerro, sus hijos Guillermo Bellido (h) y Mara Lescano, Ramiro Bellido y Viviana Berta, Alejandra y Javier Bellido participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. María del Valle Sgoifo participa su fallecimiento, acompaña a Rosita e hijos en este momento de dolor. Eleva oraciones por la pronta resignación de su familia.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Querido Víctor; amigo, ejemplar hijo, esposo, padre, abuelo querido, respetado, amado, te vas, pero nos dejas tu ejemplo de firmeza, ideales claros y sólidos, generosidad, altruismo. Dejas un lugar vacío, difícil de llenar. Que Dios te reciba en sus brazos y consuele a tu Flia. Lic. María Laura Ruiz Avelda y flia.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Juan Manuel Bonacina, su esposa Adriana Alicia Slapak y sus hijos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Marta Spector de Slapak participa con pesar el fallecimiento de su amigo Víctor y acompaña a Rosita y familia en tan irreparable pérdida. Ruega oraciones en su memoria.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. La promoción 61 de la Esc. N.M. Belgrano participa el fallecimiento del esposo de su ex compañera Rosita Dargoltz, acompañándola ante irreparable pérdida, haciendo extensivo a sus hijos y demás fliares.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Meneco, Toty Zaltz y familias participan el fallecimiento del apreciado y respetado Víctor y acompañan a Rosita, hijos y nietos en este doloroso momento.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Su amigo Manuel Ricardo Sexer participa con mucho dolor el fallecimiento de quien fuera presidente de la Sociedad Israelita, Concejal y presidente del Colegio Farmaceútico. Acompaña en su pesar a Rosita y demás familiares.

REBULLIDA DE PALAVECINO, MIRTA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Su esposo Enzo Palavecino y sus hijos Ricardo Daniel, Enzo Lisandro, Mirta Alejandra y María Eugenia juntamente con sus nietos Gastón, Mayra, Agostina, Luciana y Joaquín con su bisnieta Constanza, participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el Jardín del Sol. Elevan oraciones por su descanso eterno.

REBULLIDA DE PALAVECINO, MIRTA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Su hijo Enzo Lisandro Palavecino "Chiqui" juntamente con su esposa María Rosa Saldaño y su hija Agostina participan su fallecimiento, y que sus restos fueron inhumados en el Jardín del Sol. Elevan oraciones en su memoria.

REBULLIDA DE PALAVECINO, MIRTA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Su hija Dra. María Eugenia Palavecino juntamente con su pareja Luciano Alvarado y su hija Joaquina participan su fallecimiento, y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Madre querida, que Dios te guarde en su infinita Gloria.

REBULLIDA DE PALAVECINO, MIRTA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Su hijo Ricardo Daniel Palavecino junto a su esposa e hija Luciana participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el Jardín del Sol. Ruegan y elevan oraciones por su eterno descanso.

REBULLIDA DE PALAVECINO, MIRTA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Su hija Mirta Alejandra Palavecino, sus nietos Gustavo Gastón, Mayra Anahí, su pareja Carlos Brizuela, su bisnieta Constanza, participan su fallecimiento, y que sus restos fueron inhumados en el Jardín del Sol. Ruegan y elevan oraciones por su eterno descanso. Que el Señor la reciba en su Gloria.

REBULLIDA DE PALAVECINO, MIRTA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. "Señor, ya está ante ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermana Reina, su hermano político Félix Lezana, sus sobrinos Rodrigo y Gonzalo, participan con dolor su partida a la última morada. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

REBULLIDA DE PALAVECINO, MIRTA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Su primo Ramón Gallardo, sus sobrinos María Fernanda, Silvina Patricia, Gustavo Daniel, Susana Natalia, sobrinos políticos Eduardo; Lolo, Sonia, Cristian y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

REBULLIDA DE PALAVECINO, MIRTA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Su primo hermano Jorge Gunter Rebullida, su esposa María Isabel García Fabiano, sus hijos María Elena, Patricia Alejandra, Jorge Gunter (h), María Isabel y Analía del Valle; hijos políticos, nietos y demás familiares participan acongojados su fallecimiento rogando oraciones en su memoria.

REBULLIDA DE PALAVECINO, MIRTA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Lucía de Carrizo, Roberto, Mary, María José, Matías y Noelia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

REBULLIDA DE PALAVECINO, MIRTA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. La promoción 1954 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, participa el fallecimiento de la esposa de su ex compañero Enzo Palavecino y lo acompaña con afecto en estos momentos de dolor. Ruega una oración en su memoria.

REBULLIDA DE PALAVECINO, MIRTA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Personal del I.F.D. Nº 19 participa su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

REBULLIDA DE PALAVECINO, MIRTA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Gladys Castillo, sus hijos Fernanda, Silvina, Dani y Natalia Gallardo, Eduardo, Lolo, Sonia y Cristian y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida "Gorda". Piden oración en su memoria y resignación a su familia.

REBULLIDA DE PALAVECINO, MIRTA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Eduardo Sosa, Fernanda Gallardo y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía Mirta y ruegan una oración en su memoria.

REBULLIDA DE PALAVECINO, MIRTA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Dani Gallardo y Sonia Campana participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía Mirta. Siempre te llevaremos en nuestros corazones y los lindos momentos compartidos.

REBULLIDA DE PALAVECINO, MIRTA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. "Señor, dale el descanso eterno y brille para Mirta la luz que no tiene fin". Silvia Cubas Vera y sus hijos: María Liz, María del Pilar, Ezequiel y familia participan con pesar su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

REBULLIDA DE PALAVECINO, MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Héctor y Titi participan el fallecimiento de su querida prima. Elevan oraciones al Altísimo por su eterno descanso.

REBULLIDA DE PALAVECINO, MIRTA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Héctor Daniel y Sara Rebullida e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

REBULLIDA DE PALAVECINO, MIRTA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Rectoría, docentes, no docentes, personal de maestranza y alumnos del Colegio Secundario "Los Quiroga" participan y acompañan con dolor al compañero y amigo Enzo Palavecino por el fallecimiento de su madre. Elevan oraciones en su memoria.

REBULLIDA DE PALAVECINO, MIRTA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Mario Romero y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

REBULLIDA DE PALAVECINO, MIRTA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. "Dale Señor el descanso eterno". Las amigas de su hija María Eugenia, Analía Figueroa. Ivanna Cordero y Paola Romero participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. "Jesús dijo: el que cree en Mí, aunque muera vivirá. El que vive por la fe en Mi, no morirá para siempre". (Juan 11,25). Luis Dalale, su esposa Chiquina Vergottini participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su alma.

SANTILLÁN, MERCEDES LETICIA (Mecha) (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/17|. Sus hermanos Pedro, Mirta, Darío, Gladys y Lilia, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín de Sol. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, MERCEDES LETICIA (Mecha) (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/17|. Su hermana Lilia, sus sobrinos Carlitos, María Florencia, Ariel y sus sobrinos nietos Ignacio, Justina y Lolita participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín de Sol. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, MERCEDES LETICIA (Mecha) (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/17|. Su hermano Pedro Nolasco Santillán, su hermana política Elsa; sus sobrinos Pablo y Daniela; Lorena y Ian; Andrea y Andrés; sobrinos nietos Nara, Mili, Nacho y Mateo participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín de Sol. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, MERCEDES LETICIA (Mecha) (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/17|. Su hermana Gladys, sus sobrinos Carlos Alejandro y María Eugenia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín de Sol.

SANTILLÁN, MERCEDES LETICIA (Mecha) (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/17|. Su hermana Mirta, sus sobrinos Daniel, José María y Marcela participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín de Sol.

SANTILLÁN, MERCEDES LETICIA (Mecha) (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/17|. Su hermano Darío, sus sobrinos David, Pablo, Miguelito, Paula y Verónica participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín de Sol.

GAMIETEA, RAÚL AMILCAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/16|. Transcurre el tiempo y el dolor de tu ausencia, sigue siendo el mismo. Tu bondad, desinterés, amor incondicional, tu fortaleza de espíritu serán siempre nuestro orgullo y ejemplo a seguir. Su esposa, hijas, hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos y su hija en el afecto invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20.30 en la iglesia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse cuatro meses de su fallecimiento.

GÓMEZ, SARA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/16|. Madre querida, a un año de tu partida, se que estás bien, que ya no sufres, pero aquí me haces mucha falta, en las noches cuando más te pienso, cuando más te extraño, cuando más no entiendo que mi vida no es la misma desde que ya no estás. Gracias por todo y descansa en paz. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Sus hijos Lorena, Ramón, Williams y Gustavo; su marido Orlando, sus hermanos Marta, Nilda, Beby, Coki y Pirula; sobrinos, nueras y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en el Oratorio Don Bosco. Se ruega una oración en su memorial.

PINEDA, LAURETA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/17|. Sus hijos Chicho, Chula, hija política Rosi y nietos Analia y Cristian, bisnietos Miranda, Selene, Fabrizio, Fátima, Máximo, Nazareno e Isabella invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Pquia,San José del Bº Belgrano, al cumplirse 1 mes de su partida.

SUÁREZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/07|. Fuiste y serás un ejemplo de fe inquebrantable, humildad, amor y entrega al prójimo. Tu recuerdo está latente día a día en nuestros corazones. Sus hermanos, sobrinos y sobrinos nietos invitan a la misa en su memoria a realizarse hoy a las 20.30 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al conmemorarse 10 años de su fallecimiento.

ALEGRE, CARINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/17|. Su esposo Ernesto Giménez, sus hijos Darío, Cristian, Pablo, Agustina, tíos, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11h en el cementerio La Misericordia. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

BENEGAS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/17|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa. Sus primos Susy, Nene y Titi Sarquisián participan con dolor su fallecimiento.

BENEGAS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/17|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna. Susy Sarquisián de Oliverio, y sus hijos Mara, Pini y Nito Oliverio participan con dolor su fallecimiento.

BENEGAS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/17|. Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida. Pini Oliverio y flia participan con dolor el fallecimiento de su querida Beby y acompaña a su familia en este doloroso momento.

BENEGAS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/17|. Jesús Misericordioso recíbela en tus brazos y que brille para ella la luz que no tiene fin. Tu prima Mercedes Lescano de Roldán, sus hijos Marcelo, Daniel, Mónica, María Eugenia y sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, ROBERTO ABEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Su compadre Juan Manuel Suffloni y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AVILA, FRANCO DAVID (Paloma) (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/16|. Sus padres, hermanos y primos, abuelos Negro y Cuti, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Santiago Apostol, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento.

CARRANZA, JORGE MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/15|. Su hermana, su cuñado, sus sobrinas y Gael, sus padres Negro y Cuti invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Santiago Apostol, con motivo de cumplirse un año y cuatro meses de su fallecimiento.

FERNÁNDEZ DE BUSTOS, ZULEMA MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/16|. Sus hijos, hijos políticos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en iglesia de La Salette, al cumplirse un año de su fallecimiento.

PESCI, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/98|. Hoy se cumplen 19 años que nuestro Dios abrió las puertas del cielo para que los santos y ángeles, canten las maravillas de su mundo de amor y paz para que descanses eternamente en sus brazos. Nosotros hoy daremos gracias al eterno Padre porque con su gran misericordia nos permites amarla cada día más y llevarla siempre en nuestros corazones. Su hija Olga Montenegro de González, su nuera Estela, sus nietos Claudia, Mariela y Ernesto, sus bisnietos Lihuén, Guadalupe, Rafael y Luca invitan a la santa misa hoy a las 20.30 hs en la Parroquia Sgo. Apóstol.

CATÁN, ROSARIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/17|. Sus hijos Daniel, Oscar, Ramón, Miriam, Guillermo, Estela, Lucas, Rosana, h/políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11h en el cementerio Cristo Redentor Fernández. Servicio realizado por COCHERIA NORTE la plata 162 Tel 4219787.

DELTROZZO, ROSA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/17|. Su esposo Jorge, sus hijos Luciano, Harlen, su madre Eliver, sus hnos. Lorena, Guido y demás fliares. part. su fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en el cementerio de Beltrán. Serv. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL. SRL.

DELTROZZO, ROSA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/17|. Su hermano Miguel Álvarez y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso. Sus restos serán sepultados hoy en el cementerio de la ciudad de Beltrán.

DELTROZZO, ROSA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/17|. Pedro Elías y familia acompaña en el sentimiento a sus familiares y ruega oraciones en su memoria.

DELTROZZO, ROSA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/17|. Su comadre Mercedes Griggio participa y acompaña con inmensa pena a Marlen. Eleva oraciones por la paz de su alma.

DELTROZZO, ROSA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/17|. Jorge Hunko, su esposa Silvia Lobo y sus hijos Gisela, Gabriela, Jorge y Julieta participan su fallecimiento.

DELTROZZO, ROSA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/17|. La comunidad docente de la Esc.Nº 99 de Taco Pujio, comunidad educativa de Esc. Nº 412 y Jardin Nº 74 de La Ribera part. su fallec. y acompañan a su flia. en este momento de tanto dolor y elevan una oracion en su memoria.

DELTROZZO, ROSA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/17|. Isabel y Pablo Hunko participan su fallecimiento.

DELTROZZO, ROSA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/17|. UCR - Beltrán participa con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán sepultados hoy en el cementerio de la ciudad de Beltrán. Ruegan oraciones en su memoria.

DELTROZZO, ROSA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/17|. Diego Gallego y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy en el cementerio de la ciudad de Beltrán.

JIMÉNEZ, SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/17|. Su esposa, sus hijos, nietos y demás familiares part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. Villa Jiménez. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL. SRL.

PÉREZ, YOLANDA ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/16|. El que cumpla la voluntad del Padre entrará en el reino de los cielos. Su esposo, hijos, madre, hermanos, cuñados, sobrinos, tíos invitan al responso que se hará en el panteón del cementerio de Pampa de los Guanacos el día 28/2/17, al cumplir un año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.