Fotos Rodríguez Saá pidió una autocrítica de los peronistas por "sus errores"

28/02/2017 -

El nuevo vicepresidente segundo del Senado, Adolfo Rodríguez Saá (PJ-San Luis), le reclamó al peronismo una autocrítica por sus errores, entre los que incluyó ‘la pobreza en la provincia de Buenos Aires’, les pidió garantizar la gobernabilidad y criticó la gestión de Mauricio Macri, a la que comparó con el kirchnerismo.

Rodríguez Saá marcó un error como el más grave cometido por su partido. ‘Deberíamos reconocer los errores que ha cometido el PJ, por ejemplo la pobreza en la provincia de Buenos Aires. Ahora es todo pobrerío, con asignaciones universales, sin servicios de salud o de transporte adecuados’, se quejó.

El puntano afirmó que ‘hoy debe contribuir a la gobernabilidad para que este gobierno cumpla con su mandato constitucional’. Y consideró que en ese sentido ‘en el Senado, el Gobierno tiene un buen respaldo’.

Dijo que si tuviera que calificar la gestión de Mauricio Macri le pondría ‘un aplazo’ porque no cumplió sus promesas. También consideró que ‘hay una campaña antiperonista que no es buena y no ayuda a la unidad de los argentinos’ al atribuir al gobierno nacional ‘echar al pasado la culpa de su propia impotencia para hacer’.

Además, comparó a la actual gestión con el kirchnerismo, al sostener que ‘en la metodología es más de lo mismo’ y afirmó que en la relación con las provincias el actual gobierno continúa el mismo modelo de ‘dominar a los gobernadores con un sistema prebendario de premios y castigos al amiguismo’.