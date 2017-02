Rizzo espera que le "expliquen" lo votado en el artículo 87

Fotos POSTURA. "Debemos saber cuáles son las condiciones y que desde la AFA me expliquen qué es lo que quieren", señaló Jorge Rizzo.

28/02/2017 -

El presidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Rizzo, desconoció ayer el significado de lo votado el viernes por la Asamblea Extraordinaria en Ezeiza y aseguró no sabe "qué espera" la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en relación al análisis de idoneidad de sus candidatos a presidente en las próximas elecciones.

Rizzo aclaró que la entidad que lidera se reserva su derecho de "hacer o no" el trabajo encomendado, algo que será decidido una vez que los dirigentes del fútbol argentino "expliquen" la función que fue consagrada en el artículo 87 del nuevo Estatuto y que generó una polémica con la Fifa y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

La AFA rechazó que esas dos instituciones tengan injerencia para aprobar la idoneidad de los aspirantes a la próxima presidencia y delegó la tarea en el Colegio, cuyo vicepresidente segundo es titular de Boca Juniors, Daniel Angelici.

Pero el funcionario de Fifa FA Jair Bertoni, que estuvo presente en la Asamblea Extraordinaria, advirtió que lo votado atenta contra los principios de gobernabilidad que defiende la entidad rectora del fútbol mundial, por lo que esta semana se espera que fije postura formal al respecto y no se descarta que, en caso de oponerse, obligue a postergar las elecciones definidas para el 29 de marzo.

En medio de esa tensión, Rizzo aclaró que la asignación realizada por la Asamblea Extraordinaria no tuvo vinculación con el hecho de que Angelici integre la Comisión Directiva del Colegio. "El presidente soy yo", afirmó con intención de reflejar autonomía.

"No nos convocan por Angelici. Con él tengo relación, charlamos cada tanto pero nos vemos poquito porque tiene otras ocupaciones", dijo en diálogo con TyC Sports. "Si nos eligieron será porque somos una de las entidades más serias del país, lo tomamos como un reconocimiento", entendió antes de mostrarse predispuesto para el desafío. "Nos encanta que nos hayan hecho la propuesta. El Colegio siempre da una mano a todos aquellos que lo necesitan, pero debemos saber cuáles son las condiciones y que desde AFA me expliquen qué es lo que quieren", apuntó. Rizzo aclaró que no sabía de la intención de la dirigencia argentina y que se enteró una vez votada la moción l