Fotos Revelan audio en el que Nisman advirtió que podrían matarlo

28/02/2017 -

El fiscal Alberto Nisman habría advertido, pocos meses antes de aparecer sin vida en el baño de su vivienda de Puerto Madero con un tiro en la cabeza, que ‘aunque me quieran matar, aunque me quieran sacar del medio, esto no tiene retroceso’, según un audio conocido ayer.

Se trata de una conversación radiotelefónica, mantenida con el titular de la Agencia Judía de Noticias, Daniel Berliner, que presentará en estos días el libro ‘Memorándum’, sobre el acuerdo con Irán.

La grabación contiene la voz de Nisman, aunque aparece un tanto distorsionada, ya que esa charla se realizó a través de Nextel.

‘Esto termina, y cada vez en menos tiempo, con gente presa. Acá hay involucrados funcionarios del Estado, y la prueba me la otorga el mismo Estado’, advertía Nisman en la conversación.

El fallecido fiscal sostiene durante la comunicación, que se desarrolla de manera coloquial entre dos viejos conocidos, señalando: ‘Esto es gravísimo. El Gobierno no está haciendo más que darme más elementos con la teoría de que ya se está armando’.

‘Sobra prueba, que sigan igual, que sigan igual. Vamos a ver cómo termina esto’, dice Nisman en tono de advertencia.

Asimismo, sostiene el fallecido funcionario judicial: ‘Antes creía que (la denuncia contra el Gobierno la presentaría) en un año; ahora, es una cuestión de meses’.

En otro tramo, Nisman le dice a Berliner: ‘Cuando veas las pruebas, te agarrás la cabeza’ y agrega su convicción de que ‘los máximos responsables terminan presos en poco tiempo, no tengas dudas’.

Enseguida, la parte medular de la charla: ‘Aunque me quieran matar, sacarme del medio, esto no tiene retroceso’.

Nisman también le dice a su interlocutor: ‘Yo estoy tranquilo, los que no tienen que estar tranquilos son los que hicieron estas cosas’, en referencia a los que llevaron adelante la firma del memorándum, al que llama ‘mamotreto’, y luego agrega: ‘Estoy indignado, avergonzado, asqueado de muchas cosas’. Berliner, confió que la conversación tuvo lugar ‘en agosto’, unos 5 meses antes de su muerte.