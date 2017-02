Fotos Marcelo Toledo y una emotiva defensa de "Los Manseros"

28/02/2017 -

Tras el polémico incidente protagonizado por Los Manseros Santiagueños la noche del sábado en Córdoba, y después de reemplazar el domingo en una actuación a Martín Paz, "despedido" en el escenario por su padre (Onofre), Marcelo Toledo escribió en su cuenta de Facebook un extenso mensaje de apoyo al emblemático conjunto folclórico de nuestra provincia.

El joven músico expuso en la red social:

Entre lágrimas y recuerdos...

"Todo se ha dicho... Se ha opinado... Se ha criticado... Y es aceptable. Claro que sí! Solamente ellos (Martín y Onofre) sabrán lo sucedido, y por qué...

Pero mi dolor es muy profundo cuando digo Los Manseros Santiagueños, porque mi recuerdo me quema el pecho y sollozo de emoción solamente al decir su nombre...Manseros!

Lloro y es ahí cuando calla mi voz! Porque Los Manseros no son solo una discusión familiar, ni mucho menos... Son 54 años de dedicación al canto, a la música y a la defensa de nuestra cultura... Son la identidad de Santiago, son Santiago del Estero en cualquier parte del mundo, son como cuando decimos Maradona es Argentina y Los Manseros son Santiago!

La Pasión No Tiene Explicación! es verdad...

Claro que no me olvido de lo que supe vivir en mi niñez cuando Leocadio contaba sus chistes y apodaba a cada uno de sus amigos, y también cuando compartíamos charlas de nuestro equipo en común... Con Fatiga supe entender que la humildad, el respeto la sencillez y la bondad son más que importantes para una persona.. Con Onofre supe entender que hay una sola voz en el mundo que identifica a Sgo del E. Y que sus composiciones son tan naturales como su voz y su propio estilo..

De mi padre Alito supe entender que la música es única.. Que siempre va de la mano del profesionalismo y de la dedicación... que los frutos llegan a su debido tiempo..!

Es por eso que siento que mi corazón se parte y ahonda en mí, un dolor muy grande cuando agraviamos a uno o a otro.

En este tiempo, Los Manseros han sufrido pérdidas que entristecen su público, a sus familiares y a los que sentimos esa pasión Mansera!!

Pero aclaro... No escribo ni pienso como un familiar de ellos, ni como artista, ni como un colega.... expreso mis sentimientos como el fanático número 1 de Los Manseros! Soy un enfermo de Los Manseros, desde que abrí los ojos sentía que en mis venas había algo que no era normal, o sí... Pero era más que una pasión... Era un amor a esta institución, si Institución!!! Y estoy seguro, la más grande de nuestra Cultura... ojo no por sus discusiones familiares, sino por que entregaron todo su arte al folclore!

No quiero minimizar nada ni a nadie, solamente expreso el amor a ellos, a ellos que le dieron a Santiago todo lo que se propusieron... todo... Amor por su Tierra, por la humildad santiagueña, ellos que le escribieron a cada uno de nuestros santos protectores, ellos que se pusieron la bandera de Santiago (como muchos otros...) y desparramaron las mejores chacareras por todo el mundo!, ellos que le cantaron al niño, a la madre, al padre, al monte, al challluero, al escultor, al cantor, al escritor, al bailarín, a nuestros ríos, a nuestros campesinos y a tantas cosas que nos identifican!

Los Manseros son y serán los más grandes exponentes del folclore..

No te mueras nunca Manseros, porque si mueres, muere lo auténtico, lo tradicional, lo simple, lo dulce, lo sentido y muere gran parte de Nuestra Cultura Santiagueña..

Cómo te quiero Manseros, lloro y lloraré siempre tu canto, ese canto que nace del alma y traspasa cualquier momento!!, no te Mueras nunca Manseros...! Sin tu canto ya no es el mismo canto de Santiago!!

"Desde siempre y Para siempre Los Manseros Santiagueños"

Aclaración: pido respeto a mis sentimientos y aclaro yo no voy a integrar el conjunto... Es la voz de un fanático... simplemente!

Deseo de todo corazón que se revierta esta situación y tengamos Manseros por muchos años mas!

Fuerza Onofre, Fuerza Alito y Fuerza Martín, un tropezón no es caída..."l