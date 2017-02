Su visión del equipo y el triunfo ante el "Santo"

28/02/2017 -

"Hemos jugado ante un equipo que está en una categoría superior a la nuestra, pero hemos hecho las cosas bien. Te pueden convertir porque te demuestran que están en una categoría más alta y no te puedes equivocar, pero estoy contento porque venimos haciendo esto en todos los amistosos", dijo Medina sobre el triunfo ante San Martín de Tucumán. "Ellos tienen jugadores importantes y saben a qué jugar, ya vienen juntos desde el ascenso, los he enfrentado. Contento porque ahora sabemos para lo que podemos llegar a estar", agregó. Y del equipo en sí, dijo: "Rescato la solidez por momentos del equipo. Cuando no tuvimos la pelota, nos replegamos un poco y cuando la tuvimos intentamos jugar. El sacrificio nos ha llevado hasta el último minuto a tratar de ganarlo y lo conseguimos".

"Fuimos mejorando, cuando vine me encontró con un Mitre diferente al de hoy. Cada cual cumple la función que tiene que hacer, estamos laburando de una manera que nos hace llevar eso a los partidos", completó.