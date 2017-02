Medina y la presión por el ascenso

Fotos A FULL. El arquero Alejandro Medina lleva pocos meses en Mitre, pero está empapado de la realidad del club y espera poder lograr cosas importantes.

Mitre jugó un buen partido y le ganó nada menos que a San Martín de Tucumán, pero Alejandro Medina, el arquero que llegó desde Atlanta y hoy es el titular, sabe que no es lo mismo que un partido oficial. Por eso, contó la ansiedad que genera la demora en el reinicio del Torneo Federal A.

"Tratamos de tomar estos partidos como oficiales y lo estamos haciendo bien. Después, tenemos que esperar, no nos queda otra. Esto es una incertidumbre, se hablaba de un inicio y ahora ya no se sabe", se lamentó.

"Uno está ansioso y sabe las cosas que Mitre se está jugando. Ya hace varios años que el club viene haciendo las cosas bien desde lo dirigencial. Desde lo deportivo, esto es fútbol y se puede dar o no, pero sé que hay una gran ilusión de parte de la gente, de la comisión, del cuerpo técnico y de nosotros. Es una ansiedad que tenemos que manejarla", agregó.

Consultado sobre si esto les puede jugar en contra, respondió: "No, yo creo que acá lo único que va a jugar en contra es que no se arranque el fútbol. Sabemos que Mitre se viene jugando de hace años la posibilidad de un ascenso y tenemos que ser conscientes de la camiseta que vamos a vestir. Los chicos hicieron seis meses durísimos y han conseguido la clasificación, que no es fácil. Nos estamos preparando bien y lo estamos demostrando".

Para ascender, quedan doce partidos. "No es mucho, pero el camino es duro. Nos vamos a encontrar con rivales muy buenos, que también han hecho las cosas bien. Tenemos que seguir laburando y puliendo falencias que tenemos. Y debemos aprovechar nuestras virtudes", concluyó el golero.