Rechazó que haya intención de polarizar la elección con el kirchnerismo y relativizó críticas por los tropiezos en su gestión

Fotos MACRI. "Hay mucha gente que pone palos en la rueda".

28/02/2017 -

El presidente Mauricio Macri rechazó la supuesta intención del oficialismo de polarizar la campaña electoral con la ex mandataria Cristina Fernández, al tiempo que rechazó las críticas por los tropiezos en su gestión al señalar que ‘son cuatro o cinco errores dentro de miles de decisiones’.

‘Yo cada vez que me equivoco, lo reconozco, rectifico. Lean el Boletín oficial de los últimos 14 meses y el Boletín oficial de los 14 meses anteriores. Debe haber varias veces más decisiones. Nunca hubo un gobierno tan activo que ha hecho tantos cambios, tantas reformas’, enfatizó.

En una entrevista con canal 9, el Presidente defendió su administración al opinar que ‘en el contexto de todo lo que hemos hecho, no me parece justo que digan ‘tantos errores’. Son 4 ó 5 errores dentro de miles de decisiones. Y que en la mayoría de los casos no había hechos consumados, se pudieron rectificar, corregir’, destacó.

En ese contexto, consideró que ‘no es una Argentina fácil, hay mucha gente que se opone, que pone palos en la rueda. Es un proceso’.

Consultado si la estrategia del gobierno era ubicar al kirchnerismo y a Cristina Fernández como el principal rival a vencer, Macri respondió: ‘Eso es un razonamiento absurdo’. ‘Yo no puedo privilegiar una rival política con la cual no he podido encontrar siquiera las coincidencias para hacer un intercambio de tributos. No puedo pensar que es bueno tener como principal rival político a quien cree en lo que hizo en la última década, que trajo tanto daño al país’, remarcó.

En esa misma línea, consideró que ‘hay una mala interpretación, hay mala fe en otros. Nosotros no privilegiamos ningún rival porque creemos en lo que estamos haciendo’.