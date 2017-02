Ginóbili: "Es lo mejor para él, ojalá le salga una buena opción"

28/02/2017 -

Emanuel Ginóbili, referente de San Antonio Spurs, aseguró ayer que la salida del interno Luis Scola de Brooklyn Nets es lo "mejor para él".

"La salida de Luis de la franquicia es lo mejor para él, ojalá le salga una buena opción", deseó el bahiense a través del Facebook Live de La Nación.

"No sé si me quedo un año más en la NBA, he decidido en los últimos años esperar hasta estar seguro", adelantó.

Por otro lado, vaticinó que Nicolás Laprovíttola, cesanteado por San Antonio, podrá "regresar" alguna vez a la liga de los Estados Unidos, aunque afirmó que será "complicado" su retorno con un contrato garantizado.