"Lorenzo me parece menos falso que Márquez"

28/02/2017 -

A poco más de un mes del Gran Premio de la Argentina, en Las Termas de Río Hondo, la polémica entre las máximas figuras del MotoGP continúa.

Y Valentino Rossi volvió con todo. El piloto italiano aprovechó una entrevista en el ‘Corriere della Sera’ para atizar a Marc Márquez, aunque Jorge Lorenzo no sale mucho mejor parado, según el Diario Marca. A la pregunta tendenciosa del periodista italiano sobre la rivalidad con Lorenzo, Márquez y Viñales, a los que el entrevistador califica de ‘españoles, jóvenes, fuertes y molestos’, Valentino dijo: ‘Eh... demasiados, ¿verdad? Lorenzo, para bien o para mal, es más transparente que Márquez, menos falso’.

En el juego de comparaciones de Rossi, no se libra ni Maverick Viñales, nuevo compañero del italiano en el Movistar Yamaha. ‘Viñales me parece más equilibrado que Lorenzo. Habrá que ver si es capaz de manejar las tensiones, si cambiará bajo presión. La gente revela su verdadera personalidad bajo presión’, agregó el piloto italiano.

Consultado por el polémico desenlace de la temporada 2015, Rossi no se mordió la lengua. ‘Una gran decepción. Ocurrieron cosas que no deberían suceder, una vergüenza para el deporte’, explotó el italiano, quien considera que nada habría cambiado si él no hubiera acusado a Márquez de ayudar a Lorenzo antes de Sepang.

‘He luchado contra rivales duros y diferentes, desde Biaggi hasta Stoner, pero nadie hasta ahora se había comportado como Márquez. Nunca había tenido que correr también contra un piloto que estaba fuera de la lucha por el título. ¿Si estoy arrepentido? Seguro. Si no hubiera hablado... si no hubiera reaccionado... La verdad es que me habría engañado de todos modos, y por lo menos me desahogué, estaba harto’, explicó.