Arnaldo González llegó con mucha ilusión

Fotos SATISFACCIÓN. Arnaldo González posó con la casaca ferroviaria tras firmar su contrato con la institución del barrio Oeste.

28/02/2017 -

Tal como lo había anticipado EL LIBERAL, Arnaldo González había sido pedido expresamente por el entrenador Gustavo Coleoni para reforzar a Central Córdoba. Y la dirigencia le dio con el gusto. Ayer, el "Pitu" pasó la revisión médica y firmó su contrato que lo liga al Ferro.

Así, el volante de 27 años, se convirtió en el segundo refuerzo para lo que resta de la temporada 2016/17 de la B Nacional (el primero fue el lateral izquierdo Marcos Sánchez).

González, de último paso por Patronato de Paraná, ya fue dirigido por el "Sapito" en Santamarina, donde les fue muy bien. Por eso, el llamado del DT fue clave.

"Me ha llamado Gustavo, me comentó y hemos estado charlando bastante. Es un técnico que ya me tuvo y le he rendido bastante. Lo tuve dos años en Santamarina, en dos etapas diferentes y siempre nos ha ido bien así que espero que no sea la excepción. Estoy muy contento de llegar a Central", dijo el volante en diálogo con EL LIBERAL.

Luego agregó: "Todavía no he charlado pero él me conoce y sabe dónde puedo rendir más. Me siento más cómodo por las bandas, tanto por derecha como por izquierda, no tengo problemas, por ahí me siento un poco mejor por izquierda porque, al cerrarme, puedo rematar al arco".

El "Pitu" conoce el delicado momento del Ferro con los promedios del descenso. "Sé que no va a ser fácil, pero vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera para que, cuando termine el torneo, estemos todos felices", señaló al respecto.

González dejó en claro que no vino a "buscar continuidad" sino a "aportar lo mío" para Central Córdoba. "En Patronato arranqué jugando, pero los últimos partidos no los jugué. Me siento bien, estoy bien y vengo a aportar lo mío. Si tengo que jugar, jugaré y si no esperaré mi lugar", manifestó.

También dejó en claro: "No me preocupa bajar de categoría, para nada, porque son momentos. El jugador siempre tiene momentos en los que juega bien, tuve un año muy bueno en Santamarina, después me fui a Chile, así que no tengo problemas. Si ando bien, voy a volver rápido a primera y si no me iré a otro lugar". Y no ocultó su deseo de volver a Primera con Central Córdoba: "Obvio, por eso vinimos. Sé que no es fácil el momento de Central, pero vamos a hacer lo posible para ir escalando posiciones.

Esto de pelear el descenso y, a la vez, buscar ser protagonista, es algo que Arnaldo González ya vivió.

"Con Quilmes pasé una situación similar, pero lo hemos sacado adelante con mis compañeros. Esperemos tener un buen inicio, que eso va a ser importante. Después veremos cómo sigue", manifestó.

Sobre sus características de juego, contó: "Siempre es ir hacia adelante, rematar al arco, con bastante llegada al gol, en Santamarina convertí bastante. Tirarme hacia mi derecha para sacar el remate es lo mejor que hago". Y volvió a hablar sobre cómo sobrellevar las presiones que implican pelear por la permanencia. "Hay que llevarlo tranquilo, no hay que pensar mucho en eso porque te va comiendo la cabeza y no te deja pensar. Hay que estar tranquilo y hay que ser consciente de lo que jugamos", aseveró.

Por último, se refirió al plantel: Hay buen equipo, buenos jugadores. Tuve de compañeros a Pablo Vilchez y al Polaco Diellos. Después conozco a la mayoría de haberlos enfrentado, a Zapata lo conozco. Hay un buen equipo y el técnico va a saber cómo armarlo y salir a la cancha".