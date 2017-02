Rojas: "No me sentí campeón de la Copa"

28/02/2017 -

El receso de 2015 diezmó, antes de la semifinal de la Copa Libertadores, al plantel de River, que perdió a Ariel Rojas, quien remarcó que por haberse ido no se sintió ganador del certamen. "No me sentí campeón de la Libertadores. Eso hay que dejárselo a los protagonistas de la semifinal y la final. Sí siento que ayudé para que se llegara a esas instancias. Pero los que estuvieron en esos cuatro partidos son los que pueden decir que son los campeones de la Copa", comentó.

"Aparecieron varias cosas, pero mi prioridad era volver. Pero tenía que saber si River me iba a necesitar. Cuando me enteré que estaba el interés hice todo lo posible para volver", indicó.