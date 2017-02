Definen suerte del camionero por golpear a intendente

Fotos DENUNCIANTE Oscar Don, jefe comunal de Selva y supuesta víctima del escándalo en una plaza.

28/02/2017 -

En las próximas horas, la Fiscalía de Añatuya, General Taboada, resolvería el futuro de W.G, alias "Coco", camionero acusado de apalear al intendente de Selva, Oscar Don.

Se trata de un camionero que reside en el Bº Roque, Salva, a quien la Fiscalía endilga "lesiones y amenazas".

Según el denunciante, mientras inspeccionaba obras en una plaza, apareció "Coco" en una camioneta.

Le habría reprochado la instalación de arcos en la calle, lo cual generó una situación violenta.

La denuncia

Don dijo que "Coco" lo golpeó a trompadas y amenazó.

"Si me denuncias te voy a c... matando. Estoy drogado. Y sabes que no ando jugando", le habría advertido.

Desde el incidente, la Fiscalía tomó testimonio a tres personas, sobre las cuales cimentaría un pedido de detención para "Coco".

Así lo habría formulado el ministerio fiscal a la jueza de Control y Garantías, Teresa Gerez de Sincovich.

Las medida será amplia, ya que incluiría allanamientos y hasta secuestros de vehículos, trascendió.

En forma paralela, el jefe comunal avanzaría en la causa con otra demanda, enfatizaron voceros policiales-

judiciales.