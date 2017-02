Eugenia Ritó se internó en una clínica por su problema de adicción

28/02/2017 -

Se lo prometió a sí misma y cumplió: Maria Eugenia Ritó se internó en Carpe Diem, una clínica especializada en adicciones.

Ritó ya estuvo internada en su momento, pero ella misma se dio el alta para hacer tratamiento ambulatorio y terminó mezclando droga y alcohol en una situación límite que la llevó a tomar esta decisión.

Los profesionales, en su momento, le aconsejaron no participar del "Bailando", pero ella quiso demostrar que podía recuperarse y aceptó las reglas de juego. Todo empezó en el 2012 cuando la dejó su marido, el abogado Marcelo Salinas.

Ahora volvió a caer y dijo: "No puedo sola". Es una primera medida para empezar a avanzar en un tratamiento.

"Estaba con unas copas de más, no había consumido cocaína, de hecho me pueden hacer un análisis de sangre que yo hace más de diez días que no consumo", habia afirmado en Intrusos a raíz del confuso episodio que vivió en una estación de servicio adonde se negaba a bajar del auto y golpeaba el vehículo envuelta en llanto. Ese día el Same la llevó a su casa.