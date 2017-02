Pidió un pediatra a su prepaga pero se presentó un "médico" ladrón

Hoy 11:24 -

Una mujer fue víctima de un violento asalto en su casa del barrio de Colegiales, en Buenos Aires, luego de que llamara a un médico pediatra de su prepaga.

"A los 20 minutos me tocan el timbre, me dicen 'médico', bajo a abrir lo más confiada. Por supuesto, yo esperaba un ¡médico! Entra el supuesto médico, tomamos el ascensor, típica charla de cuánto calor que hace, le cuento que Hele ya casi se había quedado dormida, que había vomitado... Entra a mi casa, sube la escalera para la habitación, entra y cuando le quiero empezar a contar más lo que le pasaba a mi hija el tipo saca un ARMA! me la pone en la espalda con fuerza y me dice dame toda la plata que tengan, quiero plata, quiero plata!", explicó la mujer en su Facebook.

La damnificada asegura que "se filtró la información" desde la empresa de medicina privada, mientras que desde la prepaga confirmaron que ya se iniciaron las investigaciones "tanto internas como con las prestadoras de servicio telefónico" para determinar qué fue lo que pasó.