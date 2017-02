Fotos Rhea, el loro modelo que es furor en Instagram

Desde su nacimiento, Instagram se fue convirtiendo en un espacio donde las mascotas también son grandes protagonistas. Distintos ejemplares de gatos, perros o cualquier otra especie animal con algún encanto especial cautivan el afecto de miles de seguidores. Uno de ellos es Rhea, un loro desplumado que modela y es furor en la red social.

La historia de la exitosa cuenta nació hace tres años cuando el ave fue abandonada por su dueña en una tienda de mascotas muy posiblemente por el virus que ya padecía, una extraña enfermedad que le hizo perder todas las plumas mientras crecía.

Rhea pudo superar aquel momento de desolación gracias a la bondad de Isabella Eisenmann, de 23 años, quien al verla decidió adoptarla y ser su cuidadora. Viven en Boston y junto a ellos también habita un can de raza Yorkshire Terrier. Ambos animales se llevan muy bien, cuenta la joven.









Feeling like a girly girl thanks to Stephanie Mueller from Bird PreferredAnd the winner is.... RHEA! Thanks so much @missuniverse it's such an honor; and a huge thanks to @iamsteveharveytv for getting it right this timeRed Carpet read for the Oscars @theacademy Thanks so much Anita Schuler #fromArizona for sending this shawl #RheasSweaterCollection by @ rhea_thenakedbirdie Little Red Riding Rhea-Hood I'm just missing my wolf, where is he!? Thanks so much Tisha Matthews for sending this hoodie over! #RheasSweaterCollection by @ rhea_thenakedbirdie