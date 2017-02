Fotos Onofre Paz tildó a su hijo de "loco" y busca reemplazante.

A días del gran escándalo, el líder de Los Manseros Santiagueños rompió el silencio y se pronunció sobre lo ocurrido con su hijo.

Antes que nada, pidió disculpas al público que presenció aquélla pelea en el Festival del Carbón en Las Arrias, Córdoba.

"Mi reacción fue porque no me sentía bien, tenía muy alta la presión y la glucosa. Cuando uno es diabético, a las reacciones no las piensa y hace lo que siente", justificó atribuyendo su conducta a problemas de salud.

"Pienso que lo tendría que haber hecho abajo del escenario. Les pido disculpas a la gente por haber reaccionado de esa manera", agregó.

Onofre confesó que con su hijo Martín viene atravesando una relación profesional "difícil" desde hace más de un año por su "falta de voluntad".

"Pareciera que estuviera en el conjunto con desgano. Sube al escenario con mala voluntad. La gente no tiene la culpa si él tiene un problema personal", aseguró.

"Siempre le dije que cuando tenga un problema, que lo deje en el camarín porque el público no tiene la culpa. Les pido disculpas a la gente. No soy malo, me considero una buena persona. 'Fatiga' estuvo 40 años en el conjunto, o sea que quiere decir que no soy malo".

"La gente no se da cuenta de las cosas internas. A veces se habla mucho y no se piensa. Yo venía aguantando y fui a explotar ahí en público", reconoció el cantante.

Onofre desmintió los rumores que hablan de un retorno de Martín a la agrupación. "Yo no hablé con él -Martín- ni por teléfono. Él no va a cambiar, anda medio loco de la cabeza, con problemas con minas y se desquita con nosotros", se quejó.

"Si hablamos y se compromete a cambiar un poco, bienvenido sea y, si no, bueno, qué se le va a hacer. Yo sufro de la presión y no puedo andar renegando a cada rato".

"No tengo 30 y 40 años como él. Me tendría que entender a mí, y sin embargo yo siempre tuve que entenderlo a él", agregó.

Finalmente, Onofre adelantó que ya están buscando un reemplazante de Martín para el show del próximo fin de semana. "El sábado tenemos que actuar en Selva, pero no creo que vuelva. Es como que está libre", completó.