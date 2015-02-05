CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de Marzo 2017
A LAS 17.30 CORTÁ POR LOZANO
Por El Liberal
Hoy 20:53 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL
CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.30 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.45 SORTEO TOMBOLA NOCTURNA
23.00 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
00.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 LA ROSA DE GUADALUPE
TELEVISIÓN PÚBLICA
12.00 LO MEJOR DE FEST PAÍS 17
13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS
17.00 A CONFIRMAR
18.00 MIS NOCHES SIN TÍ
19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 CUESTIÓN DE PESO
18.30 A TODO O NADA - LAS PUERTAS
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA - ESPECIAL
PERROS
22.30 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª
EMISION
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 EL ELEGIDO DEL VERANO
16.30 CIRCUITO ARGENTINO
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR EL 14:
REGATAS VS. QUIMSA (FEM)
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 LA RUTA DEL
DOCUMENTALISTA
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EMISIÓN
22.30 LA TOCATA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
22.30 LA FIJA
23.00 PUERTO PESCA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.42 ASTERIX EN BRETAÑA
09.11 JESUS HENRY CHRIST
11.04 NO ME QUITES A MI NOVIO
13.23 PARQUE JURÁSICO III
15.14 PARKER
17.39 BOY 7. SIN IDENTIDAD
19.29 21. BLACKJACK
22.00 PARKER
TCM
08.00 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS
CONCERTS - A CONSPIRACY OF HOPE TOUR
08.15 SUBAN EL VOLUMEN
11.25 LA PANDILLA SALVAJE
14.05 CÓDIGO DE HONOR
16.05 STAR TREK. LA PRÓXIMA GENERACIÓN
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 2)
21.00 LA NARANJA MECÁNICA
23.30 LA PANTERA ROSA
TNT
08.47 CORAZÓN DE TINTA
10.34 OZ. EL PODEROSO
12.50 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL
PRÍNCIPE
15.27 LOS ROMPEBODAS
17.29 SEX AND THE CITY - LA PELÍCULA
20.01 JACK, EL CAZAGIGANTES
22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
22.55 DESPEDIDA DE SOLTERA
00.25 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
01.25 21, LA GRAN FIESTA
SPACE
07.12 WILLOW CREEK
08.35 ARMA MORTAL
10.32 ARMA MORTAL 2
12.32 ARMA MORTAL 4
14.47 CONAN, EL BÁRBARO
16.42 EL ATENTADO
18.30 10.000 A.C.
20.20 FURIA DE TITANES 2
22.00 ENTREGA EXPLOSIVA
23.41 MÁTALOS SUAVEMENTE
CINECANAL
09.00 LA FAMILIA ADDAMS. LA TRADICIÓN
CONTINÚA
10.55 DE MENDIGO A MILLONARIO
13.15 VIAJE A LAS ESTRELLAS
15.40 LOCAS VACACIONES SOBRE RUEDAS
17.40 AMOR CIEGO
20.05 MADAGASCAR 2
22.00 NO TE METAS CON ZOHAN
SONY
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
09.30 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 LOBO ADOLESCENTE
13.00 LOBO ADOLESCENTE
14.00 THE FOSTERS
15.00 THE FOSTERS
16.00 THE FOSTERS
17.00 QUÉDATE A MI LADO
19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 CÓDIGO NEGRO
21.00 CÓDIGO NEGRO
22.00 CÓDIGO NEGRO
A DÓNDE IR
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+JUEVES 2, A PARTIR DE LAS 22.30,
MARIANO VALLADARES RENDIRÁ UN
TRIBUTO A ALBERTO CORTEZ.
BAYSAI
(AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)
+SÁBADO 4 DE MARZO, REABRE
LA TEMPORADA CON LA PRIMERA
FIESTA RETRO DEL 2017, DE LA MANO
DEL DJ COLO.
FERIA ARTESANAL Y
PRODUCTIVA UPIANITA
+SÁBADO 4 DE MARZO, DE 18 A 24,
SE PRESENTARÁN EILEEN ALLUB Y
DANIELA ANRÍQUEZ. CON UN REPERTORIO
NETAMENTE FOLCLÓRICO.
MANDRAKE
MULTIESPACIO
(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)
+VIERNES 10 DE MARZO, A LAS
22, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁ-
CULO “CON ESENCIA DE MUJER”.
ACTUARÁN “LAS MULLIERIS”,
JOVITA SUBIRE, VIRGINIA
FERNÁNDEZ, MARI CRIS Y ÉRIKA
ÁLVAREZ.
CINE RENZI
(AVDA. BESARES 151, LA BANDA)
+HOY EN EL MATINÉ PARA TODA LA
FAMILIA, SE CONTINUARÁ PROYECTANDO
LA PELÍCULA “LA REINA DE
KATWE”, A LAS 20.30, CON ENTRADA
GENERAL DE $30.
CINES
SUNSTAR
MONSTER TRUCKS (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY 16:20 (Cast) 18:20 (Cast)
FRAGMENTADO 2D
SUSPENSO . (16 años)
HOY 19:15 (Cast) 22:35 (Subt)
LA GRAN MURALLA (3D):
SUSPENSO (+16 años)
HOY 16:35 (Cast)
LA LLAMADA 3 2D
TERROR. (13 años)
HOY 22:40 (Subt)
MONSTER TRUCKS (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY 20:30 (Cast)
LEGO BATMAN LA
PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY 16:50 (Cast)
MOISÉS Y LOS 10
MANDAMIENTOS (2D):
DRAMA. (+ 13 años)
HOY 20:00 (Cast) 22:30 (Cast) 22:40
(Cast)
LA CURA SINIESTRA (2D):
TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY 22:20 (Subt)
JONH WICK (2D):
SUSPENSO (+16 AÑOS)
HOY 17:15 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACION, (ATP)
HOY 16:20 (Cast)
CINCUENTA SOMBRAS
MÁS OSCURAS (2D):
ROMANCE, DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY 22:20 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE
AVENTURAS 2D ATP
CASTELLANO 17:30 - (TODOS LOS
DÍAS)
FRAGMENTADO 2D APTA 16
AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 22:50 - (TODOS LOS
DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:10
MONSTER TRUCKS 2D ATP
ESTRENO
CATELLANO 18:30- 20:40 (TODOS
LOS DÍAS)
LA LLAMADA 3 2D ATPA 13
CON RESERVA
CASTELLANO 20:20- 22:40 (TODOS
LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:15
CINCUENTA SOMBRAS
MÁS OSCURAS 2D 16 años c/
reserva
CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS
DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:00
LA GRAN MURALLA 2D ATPA
16 AÑOS
CASTELLANO 18:10- (TODOS LOS
DÍAS)
MOISÉS Y LOS 10
MANDAMIENTOS 2D ATP
ESTRENO
20:00 (TODOS LOS DÍAS)