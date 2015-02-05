CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de Marzo 2017

A LAS 17.30 CORTÁ POR LOZANO

Hoy 20:53 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL

CAPÍTULO ANTERIOR

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.30 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.45 SORTEO TOMBOLA NOCTURNA

23.00 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

00.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

09.00 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES


CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 LA ROSA DE GUADALUPE


TELEVISIÓN PÚBLICA

12.00 LO MEJOR DE FEST PAÍS 17

13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS

17.00 A CONFIRMAR

18.00 MIS NOCHES SIN TÍ

19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS


 EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.00 CUESTIÓN DE PESO

18.30 A TODO O NADA - LAS PUERTAS

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA - ESPECIAL

PERROS

22.30 QUIERO VIVIR A TU LADO


 


CANAL 14 

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª

EMISION

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 EL ELEGIDO DEL VERANO

16.30 CIRCUITO ARGENTINO

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR EL 14:

REGATAS VS. QUIMSA (FEM)

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 LA RUTA DEL

DOCUMENTALISTA

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EMISIÓN

22.30 LA TOCATA


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EN PLENITUD

22.30 LA FIJA

23.00 PUERTO PESCA


PELÍCULAS

CINEMAX

07.42 ASTERIX EN BRETAÑA

09.11 JESUS HENRY CHRIST

11.04 NO ME QUITES A MI NOVIO

13.23 PARQUE JURÁSICO III

15.14 PARKER

17.39 BOY 7. SIN IDENTIDAD

19.29 21. BLACKJACK

22.00 PARKER

TCM

08.00 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS

CONCERTS - A CONSPIRACY OF HOPE TOUR

08.15 SUBAN EL VOLUMEN

11.25 LA PANDILLA SALVAJE

14.05 CÓDIGO DE HONOR

16.05 STAR TREK. LA PRÓXIMA GENERACIÓN

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 2)

21.00 LA NARANJA MECÁNICA

23.30 LA PANTERA ROSA

TNT

08.47 CORAZÓN DE TINTA

10.34 OZ. EL PODEROSO

12.50 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL

PRÍNCIPE

15.27 LOS ROMPEBODAS

17.29 SEX AND THE CITY - LA PELÍCULA

20.01 JACK, EL CAZAGIGANTES

22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

22.55 DESPEDIDA DE SOLTERA

00.25 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

01.25 21, LA GRAN FIESTA

SPACE

07.12 WILLOW CREEK

08.35 ARMA MORTAL

10.32 ARMA MORTAL 2

12.32 ARMA MORTAL 4

14.47 CONAN, EL BÁRBARO

16.42 EL ATENTADO

18.30 10.000 A.C.

20.20 FURIA DE TITANES 2

22.00 ENTREGA EXPLOSIVA

23.41 MÁTALOS SUAVEMENTE

CINECANAL

09.00 LA FAMILIA ADDAMS. LA TRADICIÓN

CONTINÚA

10.55 DE MENDIGO A MILLONARIO

13.15 VIAJE A LAS ESTRELLAS

15.40 LOCAS VACACIONES SOBRE RUEDAS

17.40 AMOR CIEGO

20.05 MADAGASCAR 2

22.00 NO TE METAS CON ZOHAN

SONY

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

09.30 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 LOBO ADOLESCENTE

13.00 LOBO ADOLESCENTE

14.00 THE FOSTERS

15.00 THE FOSTERS

16.00 THE FOSTERS

17.00 QUÉDATE A MI LADO

19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 CÓDIGO NEGRO

21.00 CÓDIGO NEGRO

22.00 CÓDIGO NEGRO


A DÓNDE IR

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+JUEVES 2, A PARTIR DE LAS 22.30,

MARIANO VALLADARES RENDIRÁ UN

TRIBUTO A ALBERTO CORTEZ.

BAYSAI

(AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)

+SÁBADO 4 DE MARZO, REABRE

LA TEMPORADA CON LA PRIMERA

FIESTA RETRO DEL 2017, DE LA MANO

DEL DJ COLO.

FERIA ARTESANAL Y

PRODUCTIVA UPIANITA

+SÁBADO 4 DE MARZO, DE 18 A 24,

SE PRESENTARÁN EILEEN ALLUB Y

DANIELA ANRÍQUEZ. CON UN REPERTORIO

NETAMENTE FOLCLÓRICO.

MANDRAKE

MULTIESPACIO

(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)

+VIERNES 10 DE MARZO, A LAS

22, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁ-

CULO “CON ESENCIA DE MUJER”.

ACTUARÁN “LAS MULLIERIS”,

JOVITA SUBIRE, VIRGINIA

FERNÁNDEZ, MARI CRIS Y ÉRIKA

ÁLVAREZ.

CINE RENZI

(AVDA. BESARES 151, LA BANDA)

+HOY EN EL MATINÉ PARA TODA LA

FAMILIA, SE CONTINUARÁ PROYECTANDO

LA PELÍCULA “LA REINA DE

KATWE”, A LAS 20.30, CON ENTRADA

GENERAL DE $30.


CINES


SUNSTAR

MONSTER TRUCKS (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY 16:20 (Cast) 18:20 (Cast)

FRAGMENTADO 2D

SUSPENSO . (16 años)

HOY 19:15 (Cast) 22:35 (Subt)

LA GRAN MURALLA (3D):

SUSPENSO (+16 años)

HOY 16:35 (Cast)

LA LLAMADA 3 2D

TERROR. (13 años)

HOY 22:40 (Subt)

MONSTER TRUCKS (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY 20:30 (Cast)

LEGO BATMAN LA

PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY 16:50 (Cast)

MOISÉS Y LOS 10

MANDAMIENTOS (2D):

DRAMA. (+ 13 años)

HOY 20:00 (Cast) 22:30 (Cast) 22:40

(Cast)

LA CURA SINIESTRA (2D):

TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY 22:20 (Subt)

JONH WICK (2D):

SUSPENSO (+16 AÑOS)

HOY 17:15 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACION, (ATP)

HOY 16:20 (Cast)

CINCUENTA SOMBRAS

MÁS OSCURAS (2D):

ROMANCE, DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY 22:20 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE

AVENTURAS 2D ATP

CASTELLANO 17:30 - (TODOS LOS

DÍAS)

FRAGMENTADO 2D APTA 16

AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 22:50 - (TODOS LOS

DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:10

MONSTER TRUCKS 2D ATP

ESTRENO

CATELLANO 18:30- 20:40 (TODOS

LOS DÍAS)

LA LLAMADA 3 2D ATPA 13

CON RESERVA

CASTELLANO 20:20- 22:40 (TODOS

LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:15

CINCUENTA SOMBRAS

MÁS OSCURAS 2D 16 años c/

reserva

CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS

DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:00

LA GRAN MURALLA 2D ATPA

16 AÑOS

CASTELLANO 18:10- (TODOS LOS

DÍAS)

MOISÉS Y LOS 10

MANDAMIENTOS 2D ATP

ESTRENO

20:00 (TODOS LOS DÍAS)

 
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