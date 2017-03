Miguel Cortijo y Julieta Coronel, en la noble labor de la enseñanza

01/03/2017 - El Club Defensores del Sud tieneimportantes desafíos para esteaño. Al crecimiento institucionaly la participación en torneos amateurtantos masculino como femenino,se le sumó la creación de unaescuelita de básquet bajo la direcciónde dos entrenadores de lujo:Miguel Cortijo y Julieta Coronel.Los chicos concurren al club,ubicado en Pasaje Lascano 146 denuestra ciudad para empezar a familiarizarsecon los fundamentosde este deporte, pero sobre todopara divertirse y pasar un lindomomento con amigos.La dirigencia del club manifestósu beneplácito por contar con“el más grande del básquet santiagueño”y la “mejor jugadora delfemenino”, que sin dudas se convertiránen “espejos” en los que loschicos podrán mirarse.El presidente del club, CarlosSmall, invitó a los padres a llevara sus hijos para que se sumen a losentrenamientos. Las clases se dictanlos martes y jueves desde las18.30.La escuela ingresó en la tercerasemana de actividad y el númerode chicos fue incrementándose,a pesar de que el club no se ha insertadoaún en la órbita de la AsociaciónCapitalina de Básquet, locual podría ocurrir en el futuro sise dan las condiciones.Las instalaciones del club se encuentranen excelentes condicionese incluso la dirigencia ha iniciadouna serie obras que apuntan alcerramiento total del club, y a brindartodas las comodidades para loschicos y para todas las personasque concurren habitualmente.En ese sentido, el presidenteagradeció el apoyo recibido por elGobierno de la provincia, encabezadopor la Dra. Claudia Ledesmade Zamora, en el marco del PlanNacional de Clubes Argentinos.Carlos Small, que es otra gloriadel básquet santiagueño, destacó lapresencia de Miguel Cortijo, quienvolvió a la provincia para volcar susconocimientos y su experiencia enlos chicos.“Esto de Miguel me llevó tiempoen mi idea de poner la escuelita.Creo que tuve la paciencia necesariapara esperar el momento justode anunciar quién será el jefe dela escuela de mini”, explicó reconfortado.“También creo que a pesar dehaber muchos chiquitos que novieron a Miguel y no saben muchode él, son los padres los que estáninvolucrados porque ellos sabenque Defensores tiene al gran ídolo”,agregó.La escuela de básquet de Defensoresno apunta a resultados deportivos,sí a la formación de loschicos en su personalidad y en susvalores, lo cual es fundamental parala formación integral.