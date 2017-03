Súper Liga Infantil, una nueva opción para los chicos

Hoy 21:55 - Este 2017 trae muchas novedades en el rubro fútbol infantil. Y una de las grandes propuestas que saldrán a escena este año sin dudas será la Súper Liga Infantil. Este flamante certamen arrancará el próximo sábado 4 de marzo y se jugará íntegramente en las cuatro canchas del predio de UPCN. Ernesto Oliva, director de la Escuela del Norte, es el mentor y organizador de este proyecto que verá la luz desde el fin de semana próximo y contará con la participación de 14 escuelas de la ciudad Capital y del interior de Santiago del Estero. Los Soria, Los Quiroga y Atlético Forres son las escuelas del interior de nuestra provincia que participarán en esta Superliga Infantil. De la zona sur de la ciudad Capital, estarán las siguientes escuelas: Orlando Leiva, Las Delicias, Estrella del Sur, Pablo Serrano, Café Rodríguez, Las Terracitas y Los Kukis. En tanto, de la zona norte capitalina, participarán: Estrella del Norte, La Loma, Escuela del Norte Ernesto Oliva. Las categorías estarán unificadas y serán las siguientes: 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2007/08 y 2009/10. El arbitraje será bajo la coordinación de Ramón Roldán y su cuerpo de árbitros. Oliva recordó que el cupo total es para 18 escuelas, por lo que aún quedan cuatro disponibles. Los interesados en sumarse pueden comunicarse al 155066207. Asimismo, comentó que las reuniones se realizarán todos los lunes, a partir de las 21.30, en las instalaciones del club Borges. Por último, Ernesto Oliva agradeció “al Dr. Vittar porque vamos a poder contar con el servicio de ambulancia en todos los partidos. También al subsecretario de Deportes, señor Carlos Dapello, que siempre nos da una mano, y al senador Gerardo Montenegro por cedernos este hermoso predio que puede albergar a 1.500 chicos por jornada”. El programa de este sábado es el siguiente: Categoría 2003/04: 9, Los Kukis vs. Café Rodríguez; 9.30, Estrella del Sur vs. Los Quiroga; 10, La Loma vs. Orlando Leiva; 10.30, Los Soria vs. Escuela del Norte Ernesto Oliva; 11, Atlético Forres vs. Pablo VI y 11.30, Estrella del Norte vs. Las Delicias. Categoría 2004/05: 9, Los Kukis vs. Café Rodríguez; 9.30, Estrella del Sur vs. Los Quiroga; 10, La Loma vs. Orlando Leiva; 10.30, Los Soria vs. Escuela del Norte Ernesto Oliva; 11, Atlético Forres vs. Pablo VI y 11.30, Estrella del Norte vs. Las Delicias. Categoría 2005/06: 9, Los Kukis vs. Café Rodríguez; 9.30, Pablo Serrano vs. Los Quiroga; 10, La Loma vs. Estrella del Sur; 10.30, Los Soria vs. Pablo VI; 11, Atlético Forres vs. Escuela del Norte Ernesto Oliva. Libre: Orlando Leiva. Categoría 2007/08: 8.30, Los Quiroga vs. Escuela del Norte Ernesto Oliva; 9, La Loma vs. Café Rodríguez; 10, Estrella del Sur vs. Atlético Forres; 10.30, Pablo Serrano vs. Los Kukis; 11, La Terracita vs. Estrella del Norte; 11.30, Las Delicias vs. Pablo VI. Libre: Orlando Leiva. Categoría 2009/10: 9.30, Escuela del Norte Ernesto Oliva vs. La Terracita; 10, Los Quiroga vs. Atlético Forres; 10.30, Café Rodríguez vs. Estrella del Sur; 11, Estrella del Norte vs. Orlando Leiva. Libre: Pablo Serrano.